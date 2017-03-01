| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市傳怪手從3樓摔落 1工人不治 勞工局稽查筌聖老家 6項缺失再罰28萬元
 首頁 > 財經

美發布對手國外匯政策前夕 彭淮南：台幣動態穩定

中央銀行總裁彭淮南。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-03-01  14:38

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國財政部預計4月中旬發布「美國主要貿易對手國之外匯政策」報告前夕，中央銀行總裁彭淮南明天將赴立法院財政委員會備詢，他於今天出爐的書面報告中首度強調，維持新台幣匯率的動態穩定，非謀取不公平競爭優勢。

彭淮南指出，2016年美國對台灣商品貿易入超減少，且若考量第三地轉運商品及服務貿易，美國對台灣貿易逆差更大幅縮小。

彭淮南表示，2016年美國對台灣貿易入超132.7億美元，僅占美國貿易入超1.8％，低於2015年的150.5億美元，減幅達11.8％；若考量美國產品經由第三國轉運台灣，而未列入美國對台灣出口，則2016年將縮減為77.5億美元；若再考量服務貿易，推估再大幅縮小至32億美元。

彭說，台灣匯率政策是維持動態定，非謀取不公平競爭優勢，且近幾年新台幣對美元升值。

彭淮南指出，根據國際清算銀行（BIS）的資料，新台幣名目有效匯率（NEER）指數大致呈上升趨勢，2015年底至2017年2月20日，新台幣NEER升值幅度達7.7％，僅次於日圓的8.3％，而人民幣則貶值6.4％。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 匯率操縱國 彭淮南 新台幣匯率
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：美發布對手國外匯政策前夕 彭淮南：台幣動態穩定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.