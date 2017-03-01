美發布對手國外匯政策前夕 彭淮南：台幣動態穩定

中央銀行總裁彭淮南。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-03-01 14:38

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國財政部預計4月中旬發布「美國主要貿易對手國之外匯政策」報告前夕，中央銀行總裁彭淮南明天將赴立法院財政委員會備詢，他於今天出爐的書面報告中首度強調，維持新台幣匯率的動態穩定，非謀取不公平競爭優勢。

彭淮南指出，2016年美國對台灣商品貿易入超減少，且若考量第三地轉運商品及服務貿易，美國對台灣貿易逆差更大幅縮小。

彭淮南表示，2016年美國對台灣貿易入超132.7億美元，僅占美國貿易入超1.8％，低於2015年的150.5億美元，減幅達11.8％；若考量美國產品經由第三國轉運台灣，而未列入美國對台灣出口，則2016年將縮減為77.5億美元；若再考量服務貿易，推估再大幅縮小至32億美元。

彭說，台灣匯率政策是維持動態定，非謀取不公平競爭優勢，且近幾年新台幣對美元升值。

彭淮南指出，根據國際清算銀行（BIS）的資料，新台幣名目有效匯率（NEER）指數大致呈上升趨勢，2015年底至2017年2月20日，新台幣NEER升值幅度達7.7％，僅次於日圓的8.3％，而人民幣則貶值6.4％。