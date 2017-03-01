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技術性杯葛人事？ 簡鴻文：不做這種低級事

2017-03-01  14:35

〔記者李靚慧／台北報導〕台紙董事長簡鴻文今日出面指出，對於台紙質疑他可能在3月31日的股東臨時會上，以「技術性」方式「做掉」其他股東提名的董事，他「發誓、並以人格保證，不會做這種低級的事」。

爆發經營權之爭的台紙，今日由員工出面刊登廣告，對簡鴻文提出洋洋灑灑的10項指控，控訴「簡氏王朝」的種種惡行。

對於員工的指控，簡鴻文今日出面一一澄清表示，絕對沒有「簡氏王朝」，他強調，「台紙是我家族有投資，但不是家族事業，在台紙任職的只有我一人，我沒有帶兒子、女兒、媳婦進台紙，也沒有從其他關係企業帶進發言人或法務人員」，這番說辭實為暗批另一個大股東戴誠志，其妻子、兒女及媳婦都安排進台紙擔任董事及相關職務。

針對員工登報質疑他安排3月7日至13日，要和證券公會理監事一起出國旅遊，簡鴻文澄清，3月13日就要召開股東臨時會，要討論將他解任，「我怎麼可能在此時出國？」他強調，「我3月不可能出國」。

由於台紙質疑，簡鴻文遲遲不願召開董事會，簡鴻文強調，台紙的財報至今尚未完成，現在開董事會也沒用。由於他承諾財政部會在3月底辭去台紙董事長職務，他今日承諾，「3月底前會通過財報、完成實質審查並上傳，然後離開台紙」。

簡鴻文表示，3月13日的臨時會，主要是要將他的董事席次解任，他當然會至法院提出行政救濟，要求確認3月13日的臨時會是否有效。同時也希望能透過法律解釋，包括公司大小章印鑑、發言金鑰等爭議，都希望能循法律途徑來解釋、解決。

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  • 遭質疑「技術性」杯葛3月中旬股東臨會中將提出的人事案，簡鴻文以人格保證，發誓不會做這種低級的事。（記者李靚慧攝）

    遭質疑「技術性」杯葛3月中旬股東臨會中將提出的人事案，簡鴻文以人格保證，發誓不會做這種低級的事。（記者李靚慧攝）

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