技術性杯葛人事？ 簡鴻文：不做這種低級事
2017-03-01 14:35
〔記者李靚慧／台北報導〕台紙董事長簡鴻文今日出面指出，對於台紙質疑他可能在3月31日的股東臨時會上，以「技術性」方式「做掉」其他股東提名的董事，他「發誓、並以人格保證，不會做這種低級的事」。
爆發經營權之爭的台紙，今日由員工出面刊登廣告，對簡鴻文提出洋洋灑灑的10項指控，控訴「簡氏王朝」的種種惡行。
對於員工的指控，簡鴻文今日出面一一澄清表示，絕對沒有「簡氏王朝」，他強調，「台紙是我家族有投資，但不是家族事業，在台紙任職的只有我一人，我沒有帶兒子、女兒、媳婦進台紙，也沒有從其他關係企業帶進發言人或法務人員」，這番說辭實為暗批另一個大股東戴誠志，其妻子、兒女及媳婦都安排進台紙擔任董事及相關職務。
針對員工登報質疑他安排3月7日至13日，要和證券公會理監事一起出國旅遊，簡鴻文澄清，3月13日就要召開股東臨時會，要討論將他解任，「我怎麼可能在此時出國？」他強調，「我3月不可能出國」。
由於台紙質疑，簡鴻文遲遲不願召開董事會，簡鴻文強調，台紙的財報至今尚未完成，現在開董事會也沒用。由於他承諾財政部會在3月底辭去台紙董事長職務，他今日承諾，「3月底前會通過財報、完成實質審查並上傳，然後離開台紙」。
簡鴻文表示，3月13日的臨時會，主要是要將他的董事席次解任，他當然會至法院提出行政救濟，要求確認3月13日的臨時會是否有效。同時也希望能透過法律解釋，包括公司大小章印鑑、發言金鑰等爭議，都希望能循法律途徑來解釋、解決。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 高鐵副總疑將技術洩密中國 被懲處辦退休爽領千萬
- 86歲張忠謀恢復超快！原來有秘密...
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 彭淮南：估油價不致大漲 台通膨溫和、利率居中
- 〈隱形冠軍MIT〉低調卡車燈王 視員工如家人
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台日對抗賽》台灣贏球不驕傲 圓陣敬禮感動日本（影音）
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 司改國是會議》羅秉成盼會議「口語化」 烏龍錯寫標語
- 鮪魚限額難生存 漁民拉布條抗議
- 清泉崗毒品案掀波 陰謀論甚囂塵上
- 台北杜鵑花季開跑 三月音樂、導覽、市集逛不完
- 三分球11投盡墨 大柯瑞糗迎勝利
- 巨人4日戰火腿 岱桑無緣會老友
- 北市傳怪手從3樓摔落 1工人不治
- 「以警治軍」抓清泉崗藥頭？傳小英狠K警政署長
- 跟食人魚一樣「牠」被爆可能終結日月潭萬人泳渡
- 冷氣團要來了！吳德榮：氣溫將劇烈變化
- 環盟與南島社大成立「零垃圾教育中心」
- 順豐上市股價連飆5個漲停 王衛身價直逼馬雲
- 監聽內幕曝光？周刊：新北地政副局長疑被設計
- 山川琉璃吊橋 今起可雙向進入
- 高山症加壓袋被爆觸法 衛福部︰專案進口
- 美國優先！ 川普：我的工作不是代表全世界
- 無牌車輛違規停放 南市將取締拍賣
- 網紅胖虎拍同志片 指控竟來真的
- 危險！小孩坐車窗山路兜風 警方要查了
- 台日對抗賽》被桃猿狂轟猛炸 日球迷驚：他們墊底？
- 經典賽》大師兄第3度征戰 最難忘2013年惜敗日本
- 高師大蔣介石銅像遭破壞 校長：尊重表達不同意見
- 奧斯卡糗案！演藝學院說話了 網友送3個字
- 經典賽》誰是台灣隊key man？ 郭總點名大師兄
- 陰囊痛、有如滿袋蚯蚓 精索靜脈曲張作怪
- 懶理姚王分手！隋棠首曬兒女「雙胞胎」同框照
- 周刊爆女子控江蕙「搶老公」 陳子鴻如此回應...
- 疾病》兒童別大意 初春是病毒性腸胃炎好發季節
- 百果樹紅磚屋又要說「再見」！原來是...
- 蔡政府推轉型正義 國民黨：轉移執政無能焦點
- 中山大學蔣介石銅像 今晨再被潑漆
- 南港1男從自家9樓墜落 樹木刺穿胸部身亡
- 向黨中央討離退金 國民黨工會：別把責任推給黨產會
- 三月桶裝瓦斯不漲價 天然氣漲2.99％
- 中客不來了以後... 蕭美琴：連假花蓮塞到爆
- 自由廣場》TomTom塞車調查的五點錯誤
- 艾瑪華森露雙峰 洞洞披肩半裸誘惑藏不住
- 湖口鳳山村等高地用戶 今下午臨時停水
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：技術性杯葛人事？ 簡鴻文：不做這種低級事
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分