台股收盤下跌75.69點 報9674.78點
2017-03-01 13:35
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤下跌75.69點，跌幅0.78％，報9674.78點，成交金額為981.00億元。
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