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Fed升息預期增 新台幣中午暫貶6分

2017-03-01  13:18

〔記者盧冠誠／台北報導〕市場提振美國聯準會（Fed）本月中旬升息的預期，拖累非美貨幣表現疲弱，新台幣匯率亦呈現弱勢格局，中午暫以30.71元兌1美元作收，貶值6分，台北外匯經紀公司成交量為5.41億美元。

匯銀主管表示，Fed即將於3月14、15日召開為期2天的聯邦公開市場委員會（FOMC），上週市場預期這次會議升息的機率僅30％左右，但在幾位重要級Fed官員發表談話後，目前機率已翻倍並突破70％。

外匯交易員指出，新台幣於228連假前，連續4個交易日走揚並創21個月新高，隨著Fed升息預期增加，讓這波升勢暫時獲得喘息。

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  • 市場提振美國聯準會（Fed）本月中旬升息的預期，拖累非美貨幣表現疲弱，新台幣匯率亦呈現弱勢格局，中午暫以30.71元兌1美元作收，貶值6分，台北外匯經紀公司成交量為5.41億美元。（資料照）

    市場提振美國聯準會（Fed）本月中旬升息的預期，拖累非美貨幣表現疲弱，新台幣匯率亦呈現弱勢格局，中午暫以30.71元兌1美元作收，貶值6分，台北外匯經紀公司成交量為5.41億美元。（資料照）

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