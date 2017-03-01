紅馬－ＫＹ受惠日本故鄉納稅政策 今年獲利可望倍增

2017-03-01 13:12

〔記者王憶紅／台北報導〕紅馬-KY（2928）受惠日本故鄉納稅政策紅利政策加持，帶動營收持續成長，法人預估，去年每股獲利超過4元，而今年營收年增在50％以上，每股獲利可望挑戰8元，較去年同期倍增。

紅馬目前在日本故鄉納稅業務市占第一，從2015年的市占18％，提高到45％，約86億日幣，而在紅馬目前已簽約的地方自治體數高達235個來看，今年可望市占拿下50％，帶動業績破百億日圓。

紅馬去年合併營收達新台幣57.3億元，年增率達53.7％，創歷史最佳表現，其中，伴手禮市場日幣107億元營收，而故鄉納稅營收約日幣86億元，較2015年的25億元大幅成長。法人估，紅馬伴手禮市場今年營收日幣100-110億元，而故鄉納稅可望破百億元。

紅馬原為日本最大的伴手禮銷售公司，市占率達55％，與日本各地方自治體保有良好關係，在此深厚基礎下，公司於2014年底投入故鄉納稅業務，並在兩年內成為日本最大的故鄉納稅業務公司。

紅馬表示，故鄉納稅為日本特有稅制，是日本政府為活化各地方自治體財政及經濟發展，所推廣的稅制，參與故鄉納稅的日本納稅人，可從原先的繳稅金額中撥出部分比例，指定捐贈予某地方自治體，獲捐贈的地方自治體則會提供當地特產品回贈納稅人，納稅人並可扣抵下年度的稅款，也因此，在地方自治體與納稅人雙方都能得益下，故鄉納稅得在日本快速發展。

紅馬進一步表示，就地方自治體而言，由於編制和經驗的問題，很難靠自身人員管理地方納稅業務，而紅馬原已是日本最大的伴手禮銷售公司，並提供從規劃地方特產、網站推廣行銷、訂單處理、配送與售後服務管理的一站式外包服務，因此隨著日本故鄉納稅的發展，帶動營收成長。

故鄉納稅業務收入主要分為商品本身毛利以及手續費收入，其中手續費收入約占納稅人捐贈金額的4％。紅馬表示，由於手續費收入可視為完全獲利，因此有助於公司的毛利率與整體獲利的明顯提升，紅馬2016年前3季毛利率達43.8％，第4季由於為故鄉納稅業務旺季，帶動10、11與12月合併營收連續3個月創歷史新高。

此外，紅馬2016年再積極投入寓教娛樂事業，其中日本最大的摩天輪Redhorse Osaka摩天輪已於去年7月正式開幕，去年12月紅馬再購併位於大阪EXPOCITY商場內的Orbi OSAKA體驗型娛樂設施，兩大新寓教娛樂事業，可望為2017年營收再添柴火。

紅馬2017年1月份合併營收已達7.9億元，較2016年同期成長63.3％。