四都2月移轉增逾3成 今年房市交易可望觸底反彈

2017-03-01 12:53

〔記者徐義平／台北報導〕除北二都外，其餘四都均已發布2月買賣移轉棟數，年成長均超過3成，其中以台中市年成長幅度最驚人，超過7成，台南市則年成長幅度最小，幅度超過35%。

不過，四都2月買賣移轉棟數相較1月，均呈現量縮，幅度1~2成。東森房屋研究中心副理于靜芳分析，2月移轉量反映1月中至2月上旬，今年1月底碰上農曆過年，工作天數較少，加上農曆年前已有一波交屋潮，因此，2月買氣相形稍退減。

根據四都地政局發布的2月買賣移轉棟數，桃園市為1998棟，月減約20.69%、年增約56.71%；台中市為2461棟，月減約15.05%，年增約74.79%；台南市為1085棟，月減約24.91%、年增約37.69%；高雄市為2129棟，月減約15.45%、年增約68.97%。

于靜芳指出，至於四都年成長強勁飆升，主要是去年2月有房地合一稅初上路，

先前已有一波趕過戶潮，以及爾後0206大地震，嚴重影響當時買氣，造成交易量跳水，故有年成長彈升錯覺，不過觀察四都2月交易量大致與2015年2月移轉量相差不遠，未再下滑，加上2月整體房仲業者皆報佳績，買氣應有望往3月遞延。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2015是價格修正最急的一年，2016是交易量量縮最大的一年，也是交易量的底部，2017年前兩個月的移轉量都已經轉正增長，預計第一季移轉量也會呈現增加走勢，短期內價格有機會築底找到支撐，但並無反轉向上的動能，不過買氣回籠後，交易量回溫跡象明顯，房地產可望從去年的24.5萬棟底部反彈。