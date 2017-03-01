財長：薪資所得扣除額調高 最快明年報稅適用
2017-03-01 11:28
［記者吳佳蓉／台北報導］財政部長許虞哲今出席立法院財委會時透露，薪資所得扣除額確定將調高，由現行12.8萬元再上調，至於調高幅度多少，則得視5月將拍板的股利所得稅改最終方案，對稅收的影響，若稅收多出不少，幅度就可加大，若稅收增加不多或有稅損，幅度則較小，「但方向上一定會調高。」
許虞哲本會期首次赴財委會備詢，在稅制部分，藍綠立委關切，5月股利所得稅改方向以及先前大法官第745號解釋，宣告薪資所得僅可採定額扣除違憲，財政部如何檢討。
許虞哲表示，股利所得稅改仍處於研究階段，4月中旬期末報告才會出爐，範圍包括綜所稅、營所稅稅率調整，股利所得兩稅合一制檢討等，稅改將有大規模變動，趁機將一併配合大法官745號解釋，檢討調高薪資所得扣除額。
許虞哲解釋，大法官第745號解釋，主要聚焦在薪資所得僅可採定額扣除一事違憲，對此，財政部將新增薪資所得的採列舉扣除額選項，預計將採正面表列，規定哪些費用才可扣除，目前正在收集各國作法；為避免倉促推出上路，恐造成徵納雙方爭議不斷，最快明年才會提出修法。
他指出，現階段，將先針對薪資所得扣除額進行調整，調高至合理程度，以鼓勵民眾未來多使用定額扣除。至於薪扣額將調整至多少，則要看股利所得稅改後，稅收的增減變化，稅收若增加得多，調的就多，增加不多會有稅損，調整幅度就會比較小。
財政部官員表示，預計5月提出股利所得稅改草案時，將一併提出薪資所得扣除額的調整方案，若修法順利，最快2018年5月申報2017年所得時就可適用。
至於標準扣除額等扣除額是否有可能一併調高，財政部官員回應，原則上，薪資所額扣除額是優先調整項目，至於有沒有餘裕一併調整標準扣除額，仍要視稅改後的稅收狀況，目前沒有辦法評估。
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