亞電去年轉虧為盈 連兩日漲停

2017-03-01 10:08

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠商亞電（4939）去年順利轉虧為盈，股價連兩日漲停，亞電對今年持正向審慎看法，亞電表示，中國為全球為最大智慧型手機市場，同時全球前十大手機品牌中佔有八成，顯示中國對智慧型手機需求仍強，亞電今年看好高頻及無線充電基材之應用，預估將擴大高階覆蓋膜與特殊接合材料的需求，營運可望持續回升。

亞電去年合併營收為14.32億元，每股稅後盈餘（EPS）0.13元，全年營收雖較年減7.96%，然獲利成長，已中止虧損，由虧轉盈，公司歷經一年的內部改善，著重調整應收帳款，調節庫存水位與精簡研發費用，改革成效逐步顯現，營運趨於穩定，去年全年毛利率為18.88%，較前年增加近3個百分點，去年黑色覆蓋膜佔營收比重達18％，亞電強調，今年將重點仍將持續著重於提升毛利較高的黑金與補強板產品的比重。

亞電表示，自去年起致力改善內部體質，並進行產品、產線及客戶優化。除轉調研發中心至中國昆山，聚焦並精化研發產品項目外，尤其在產線部分，更建置了全自動化產線集中生產，以及燃料全面採用天然氣替代重油，去年下半年完成部署並展現成效，有效降低生產成本並擴大產能。

此外，在產品策略上，去年已進行汰換毛利低、需求不高的產品類別，將產品項目重新組合，集中推廣高毛利產品，今年仍著重黑色覆蓋膜、EMI膜兩大黑金產品、超薄型覆蓋膜以及補強板產品，並與客戶積極合作開發新產品應用，以擴大高階覆蓋膜與特殊接合材料的需求，以提昇產品滲透率，期透過持續佈局中國一線大廠供應鏈及深化美系軟板供應商的合作，以擴大出貨規模。