亞電去年轉虧為盈 連兩日漲停
2017-03-01 10:08
〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠商亞電（4939）去年順利轉虧為盈，股價連兩日漲停，亞電對今年持正向審慎看法，亞電表示，中國為全球為最大智慧型手機市場，同時全球前十大手機品牌中佔有八成，顯示中國對智慧型手機需求仍強，亞電今年看好高頻及無線充電基材之應用，預估將擴大高階覆蓋膜與特殊接合材料的需求，營運可望持續回升。
亞電去年合併營收為14.32億元，每股稅後盈餘（EPS）0.13元，全年營收雖較年減7.96%，然獲利成長，已中止虧損，由虧轉盈，公司歷經一年的內部改善，著重調整應收帳款，調節庫存水位與精簡研發費用，改革成效逐步顯現，營運趨於穩定，去年全年毛利率為18.88%，較前年增加近3個百分點，去年黑色覆蓋膜佔營收比重達18％，亞電強調，今年將重點仍將持續著重於提升毛利較高的黑金與補強板產品的比重。
亞電表示，自去年起致力改善內部體質，並進行產品、產線及客戶優化。除轉調研發中心至中國昆山，聚焦並精化研發產品項目外，尤其在產線部分，更建置了全自動化產線集中生產，以及燃料全面採用天然氣替代重油，去年下半年完成部署並展現成效，有效降低生產成本並擴大產能。
此外，在產品策略上，去年已進行汰換毛利低、需求不高的產品類別，將產品項目重新組合，集中推廣高毛利產品，今年仍著重黑色覆蓋膜、EMI膜兩大黑金產品、超薄型覆蓋膜以及補強板產品，並與客戶積極合作開發新產品應用，以擴大高階覆蓋膜與特殊接合材料的需求，以提昇產品滲透率，期透過持續佈局中國一線大廠供應鏈及深化美系軟板供應商的合作，以擴大出貨規模。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 「以警治軍」抓清泉崗藥頭？傳小英狠K警政署長
- 川普大戰媒體 布希不認同
- 女星轉戰中國沒戲拍 險淪免錢飯局妹
- 調班借車泡許瑋甯？王柏傑遭劇組列4大罪
- 高雄追思 重回壽山軍區歷史現場
- 專家開講 別再開會開到死
- 人妻大戰小王4回合 求去挨揍 求救老公
- 《中英對照讀新聞》Suppressing free press is ’how dictators get started’: Senator McCain （美國）參議員麥肯：壓制新聞自由是「獨裁者的起手式」
- 跟食人魚一樣「牠」被爆可能終結日月潭萬人泳渡
- 台日對抗賽》王柏融砲轟樂天王牌有多威？ 這些數據讓你知
- 過苛條款小檔案
- 播報新聞中父出車禍亡 男主播痛心
- 不靠彈力球！ 台灣「地下代表隊」抗日成功
- 副總統不再只是無聲備位 陳建仁背負3大任務
- 怕引發六四聯想…中國低調紀念二二八
- 洩密、抗議不斷 川普控歐巴馬策動
- 血汗創作？ 漫畫家控經紀公司少給錢
- 台日對抗賽》王柏融不打WBC 日媒：日本隊天大好消息
- 蔣中正銅像站屋頂 校友：毛毛的
- 〈愛の相親事件簿〉被愛蒙蔽 自欺欺人當小三
- 高市空氣品質不佳 小港測站達「紅害」
- NBA》魏少本季第30次大三元到手 率雷霆奪4連勝
- 經典賽》力猛宰天津獅 明回「加」當援兵
- 自費繞月球 SpaceX明年底首發
- 台日對抗賽》被桃猿狂轟猛炸 日球迷驚：他們墊底？
- 桃市最多蔣銅像 鄭文燦︰做不同處理
- 司改國是會議》王薇君：反對廢死立場不變！
- 首次國會演說 川普承諾大規模減稅、改善移民法
- 拆蔣銅像屢爆衝突 台灣賦格：戀銅癖
- 一生情路坎坷 江蕙2段愛戀無疾而終
- 一例一休勞檢 林美珠：今年重點在輔導
- 危言聳聽？他觀察：W飯店轟趴轉進宜蘭豪華農舍…
- 真相調查 與時間賽跑
- 江蕙至今未婚 過不了跟老公「同床」關卡
- 聯合國制裁敘利亞案 俄中否決
- 法總統發表演說 員警不慎開槍傷及兩人
- 謊稱可活動安插中鋼「鐵」飯碗 女子詐財10萬5
- 大巨蛋復工無望？媒體爆遠雄根本不打算做都審
- 星期專訪》國防部長馮世寬：國防自主 力抗中國文攻武嚇
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：亞電去年轉虧為盈 連兩日漲停
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分