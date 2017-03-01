高鐵副總疑將技術洩密中國 被懲處辦退休爽領千萬
2017-03-01 09:57
朱登子去年11月私自和中國鐵道科學研究院簽署技術合作備忘錄。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕高鐵內部傳出副總朱登子去年11月私自和中國鐵道科學研究院簽署技術合作備忘錄，高鐵核心技術很可能被洩漏給中國，事情爆發後，高鐵展開調查，發現確有此事，但只記朱登子一支警告，誇張的是被懲處後朱立刻退休，爽領千萬退休金。
《鏡週刊》報導，同行團員指出，朱登子和具中國官方色彩的中國鐵道科學研究院簽署「高速鐵路技術服務合作備忘錄」，當時朱給對方的伴手禮包括台灣高鐵興建、營運與維修資料，其中也有高鐵核心技術。
報導指出，高鐵得知此事後隨即展開調查，後來決定對朱登子做出懲處，但是卻以「故念初犯」只記了支警告，但被記警告後，朱隨即退休，估計在高鐵工作16年的他，可以領到千萬退休金，爽退後的朱登子也找到新工作，在宏義工程公司擔任總經理。
朱登子對此回應，現在中國技術已經不比歐美、日本差，「我們是去取經，人家才不會在乎我們的東西，加強技術交流才不會讓台灣走冤枉路。」高鐵則表示，朱登子赴中國屬一般性技術層面交流，應無提供機密資料，但他沒向公司報告就和對方簽署合作備忘錄，確實已違反公司章程，後續若有造成公司權益受損，會依法追究相關法律責任。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 「以警治軍」抓清泉崗藥頭？傳小英狠K警政署長
- 川普大戰媒體 布希不認同
- 女星轉戰中國沒戲拍 險淪免錢飯局妹
- 調班借車泡許瑋甯？王柏傑遭劇組列4大罪
- 高雄追思 重回壽山軍區歷史現場
- 專家開講 別再開會開到死
- 人妻大戰小王4回合 求去挨揍 求救老公
- 《中英對照讀新聞》Suppressing free press is ’how dictators get started’: Senator McCain （美國）參議員麥肯：壓制新聞自由是「獨裁者的起手式」
- 跟食人魚一樣「牠」被爆可能終結日月潭萬人泳渡
- 台日對抗賽》王柏融砲轟樂天王牌有多威？ 這些數據讓你知
- 過苛條款小檔案
- 播報新聞中父出車禍亡 男主播痛心
- 不靠彈力球！ 台灣「地下代表隊」抗日成功
- 副總統不再只是無聲備位 陳建仁背負3大任務
- 怕引發六四聯想…中國低調紀念二二八
- 洩密、抗議不斷 川普控歐巴馬策動
- 血汗創作？ 漫畫家控經紀公司少給錢
- 台日對抗賽》王柏融不打WBC 日媒：日本隊天大好消息
- 蔣中正銅像站屋頂 校友：毛毛的
- 〈愛の相親事件簿〉被愛蒙蔽 自欺欺人當小三
- 高市空氣品質不佳 小港測站達「紅害」
- NBA》魏少本季第30次大三元到手 率雷霆奪4連勝
- 經典賽》力猛宰天津獅 明回「加」當援兵
- 自費繞月球 SpaceX明年底首發
- 台日對抗賽》被桃猿狂轟猛炸 日球迷驚：他們墊底？
- 桃市最多蔣銅像 鄭文燦︰做不同處理
- 司改國是會議》王薇君：反對廢死立場不變！
- 首次國會演說 川普承諾大規模減稅、改善移民法
- 拆蔣銅像屢爆衝突 台灣賦格：戀銅癖
- 一生情路坎坷 江蕙2段愛戀無疾而終
- 一例一休勞檢 林美珠：今年重點在輔導
- 危言聳聽？他觀察：W飯店轟趴轉進宜蘭豪華農舍…
- 真相調查 與時間賽跑
- 江蕙至今未婚 過不了跟老公「同床」關卡
- 聯合國制裁敘利亞案 俄中否決
- 法總統發表演說 員警不慎開槍傷及兩人
- 謊稱可活動安插中鋼「鐵」飯碗 女子詐財10萬5
- 大巨蛋復工無望？媒體爆遠雄根本不打算做都審
- 星期專訪》國防部長馮世寬：國防自主 力抗中國文攻武嚇
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高鐵副總疑將技術洩密中國 被懲處辦退休爽領千萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分