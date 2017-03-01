高鐵副總疑將技術洩密中國 被懲處辦退休爽領千萬

朱登子去年11月私自和中國鐵道科學研究院簽署技術合作備忘錄。（資料照）

2017-03-01 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕高鐵內部傳出副總朱登子去年11月私自和中國鐵道科學研究院簽署技術合作備忘錄，高鐵核心技術很可能被洩漏給中國，事情爆發後，高鐵展開調查，發現確有此事，但只記朱登子一支警告，誇張的是被懲處後朱立刻退休，爽領千萬退休金。

《鏡週刊》報導，同行團員指出，朱登子和具中國官方色彩的中國鐵道科學研究院簽署「高速鐵路技術服務合作備忘錄」，當時朱給對方的伴手禮包括台灣高鐵興建、營運與維修資料，其中也有高鐵核心技術。

報導指出，高鐵得知此事後隨即展開調查，後來決定對朱登子做出懲處，但是卻以「故念初犯」只記了支警告，但被記警告後，朱隨即退休，估計在高鐵工作16年的他，可以領到千萬退休金，爽退後的朱登子也找到新工作，在宏義工程公司擔任總經理。

朱登子對此回應，現在中國技術已經不比歐美、日本差，「我們是去取經，人家才不會在乎我們的東西，加強技術交流才不會讓台灣走冤枉路。」高鐵則表示，朱登子赴中國屬一般性技術層面交流，應無提供機密資料，但他沒向公司報告就和對方簽署合作備忘錄，確實已違反公司章程，後續若有造成公司權益受損，會依法追究相關法律責任。