3/1重要財經新聞一覽
自由時報財經︰洋Pay搶登台 台Pay先卡位
Apple Pay最快三月份正式在台開刷，不讓Apple Pay專美於前，由財金資訊公司、台灣行動支付公司、票據交換所及多家金融機構組成的「台灣Pay」聯軍，已將行動支付從綁定手機擴充到金融卡、甚至銀行帳戶，「ＨＣＥ金融卡雲支付」將搶先在三月上線，誓言讓「台灣Pay」跳躍式成長，迎戰來犯的洋Pay。
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蘋果日報財經︰成效不彰 銀行恐取消延長營業
行之有年的部分行庫分行延長營業時間到下午5點，將有變革，立法院財政委員會於今日正式開議，包含執政黨立委江永昌、施義芳等人皆對外表示，公股行庫延長營業成效不彰，將在財委會上呼籲財政部檢討。預料行庫恢復營業到下午3點半的機率大增。
工商時報財經︰智慧手機售價喊漲 聯發科：好事
今年起各智慧手機大廠普遍調漲智慧手機售價，對此，IC設計龍頭聯發科表示，樂見這種情況發生，聯發科共同營運長朱尚祖認為，一昧地壓低售價吸引消費者、純做價格競爭，對產業不是件好事，他樂見手機售價上漲的趨勢。
中國時報財經︰大縮水 台股基金規模5年新低
台股加權指數逼近萬點，但台股基金規模卻縮水至近年低點。據統計，國內台股基金整體規模至今年2月底僅剩1700億元，比起5年前少了逾千億元，同期間檔數和市占率也達近年低點。投信業者表示，台股基金規模逐年減少恐成趨勢，唯有透過政策引導法人帶動散戶入市，否則很難再見榮景。
經濟日報財經︰美國15日升息 機率大增
美國利率期貨市場2月27日時，預期3月15日升息的機率從40%一舉飆到52%，利率交換合約也顯示升息機率上升到50%。市場人士解讀，這意味著聯準會（Fed）相當可能3月升息。
星島日報財經︰中場及非博彩帶動 銀娛多賺五成派26仙
濠賭股復甦現曙光，銀娛（027）在中場及非博彩收益增長帶動下，去年業績報捷，更大派特別息，期內純利63億元，較前年升51%，期內經調整EBITDA為103億元，升18%，每股派特別息0.26元，按年大升73%。該集團呂志和表示，澳洲博彩業已逐步回穩，對中長期前景樂觀。至於副主席呂耀東則認為，今年澳門全年博彩收入趨向正面，今年博彩收益有高單位數或低雙位數升幅均會收貨。
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