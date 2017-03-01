台紙經營權之爭 員工登報籲董座勿當「垂簾太上皇」

2017-03-01 09:07

〔記者李靚慧／台北報導〕台紙經營權之爭延燒至內部員工，今日有台紙員工在平面媒體刊登半頁廣告，痛批董座簡鴻文的「十大失格」，呼籲小股東踴躍出席本月13日的股東會，要求簡鴻文勿當「垂簾聽政太上皇」。

據了解，由於簡鴻文多次對外表示，台紙是「簡家投資十多年的家族事業」，已招致員工反感，再加上自今年以來，均未召開董事會，讓公司運作停擺，更已引發員工反彈，因此出面為公司發聲。

台紙發言人尤其偉今日指出，雖然財政部日前已對外表示，簡鴻文允諾「3月底前辭董座」，但既然要辭任董事長，為何仍以出國為名，拒絕召開3月10日的董事會，以致無法審議財報等重要議案？也不願在13日的股東臨時會前直接漂亮下台？台紙質疑其另有規劃，有意成為台紙垂簾聽政的太上皇。

以下是台紙員工刊登廣告全文：

總結「簡氏王朝」懶人包

1、視國家法律於無物

簡鴻文明確違反台紙內規，違法私刻偽造台紙公司印章，企圖欺瞞商業司變更印鑑未遂，被揭穿後還惱羞成怒自稱「為何不能私刻印章？」完全無視前上市亞化公司負責人就是因為同樣案例而遭刑事判刑定讞（最高法院104年度台上字第320號刑事判決），胡作非為行徑，實在令人髮指！

2、視誠信正直於無物

簡鴻文對於公司監察人的職責，只有權謀，恣意操弄。一方面在法院謊稱由董事會召開股東會辦理全面改選會有議事不公問題，另一方面卻又任由其同黨之監察人對外放話宣稱將透過各種「技術性」方式「做掉」其他股東提名的（獨立）董事人選！

3、視政府承諾於無物

簡鴻文向政府承諾會好好處理台紙公司治理，卻機關算盡，明明在董事會可以處理之事，反倒操弄現有法令，造成股東會鬧雙胞！一方面對外宣稱將於三月底股東臨時會後辭去台紙董事長職務，卻故意不提3月13日股東臨時會，若經全體股東討論確定其不適任性，即會遭到解職的事實！

4、視公司治理於無物

簡鴻文於1月19日臨時取消去年董事會已決議舉行的1月20日董事會，讓公司106年度預算與資產減損案迄今無法審議。簡鴻文2月9日召開記者會，向社會大眾道歉，並說「將遵循法規召集董事會」；結果是：簡鴻文上週告知也不會召開已經去年董事會決議排定之3月10日董事會，致使台紙105年度財報及106年度股東常會等重要議案無法如期通過。理由呢？據報載，因為簡鴻文3月7日~13日要和證券公會理監事一起出國旅遊！不管台紙營運及財報，拒開董事會，卻出國旅遊，綁樁券商，最後都以3月31日股東臨時會即可解決一切的說詞，來欺瞞主管機關、全體股東及社會大眾！

5、視台紙全體股東於無物

簡鴻文任職台紙董事長兩年多來，鮮少進入公司處理公務，更從105年6月起，連「每月一次」由董事長主持的擴大會議都取消，還口口聲聲指稱台紙是他簡家的家族事業！其實他最熱衷參與證券商公會、以及證券周邊單位的各種活動，光是帶團出遊時間就比待在台紙辦公室時間多得多！竟然還敢大言不慚地說：「自從當台紙董事長以來，兢兢業業，克盡職守，全心全力付出！」兩相對照，豈不諷刺？

6、視內稽內控於無物

簡鴻文以台紙董事長身份，自認是投資高手，多次企圖將授權額度提高到15億，但相關的事前評估、事後停損等規範都付之闕如，甚至將台紙的股票投資親自下單給同樣擔任董事長的兆豐證券，毫無利益迴避，雖經會計師提出缺失，仍置之不理，一手遮天！

7、視善良員工於無物

簡鴻文帶著警察到台紙蒐證，不但威嚇員工屈從命令，居然事後還要大家對於他的種種狡辯一起鼓掌！

8、視明顯事實於無物

簡鴻文的薪水在台紙年報上都有揭露，卻對外故秀存摺封面，混淆事實，博取同情！

9、視正當程序於無物

簡鴻文無視台紙發言人之更換為董事會權限，而且需要透過重訊發布，竟單憑一紙新聞稿就恣意撤換台紙發言人，並對外馬上以繼任者名義開始放話，毫無公司治理程序觀念！

10、視世道公理於無物

簡鴻文每天對著媒體說要和大股東溝通，隔日就登廣告耍狠污衊，完全沒有世道人情可言！

請全體股東在3月13日股東臨時會站出來表達意見、通過所有議案，讓所有台紙股東有機會對「失格的簡鴻文」說不！

台灣紙業公司員工 謹上