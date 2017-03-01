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南港1男從自家9樓墜落 樹木刺穿胸部身亡
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台肥大轉彎 飯店、商辦喊卡 改開醫院、蓋電廠

2017-03-01  08:58

〔即時新聞／綜合報導〕台肥家大業大，除本業產銷肥料之外，受到矚目的北市南港開發土地飯店及辦公大樓案，新董事長康信鴻到任後，已經喊卡，同時大轉彎台肥開發方向，將興建醫院及電廠。

《工商時報》報導，康信鴻正打算將基隆東明路3.5公頃土地，現有的停車場改建成醫院，將與基隆醫院合作開發，以收取權利金及租金方式為收入。

另外，考慮將台肥苗栗廠21公頃土地，撥出10公頃申設天然氣發電廠，基隆廠的20多公頃也考慮申設電廠。

位在台中市文心南六路的辦公大樓約有800多坪，將與長庚醫院合作，做為長照訓練中心。

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  • 台肥新任董座由康信鴻。（資料照，台肥提供）

    台肥新任董座由康信鴻。（資料照，台肥提供）

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