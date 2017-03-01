台灣數大財團佈局 瞄準影視產業
2017-03-01 07:02
〔即時新聞／綜合報導〕影視產業被各大財團看好，積極佈局，據悉，包括富邦、中環、鴻海、宏達電等已經出手；以全球華人市場為重點區。
《上報》報導，富邦集團預定投入百億元，開出百家電影院，且在今年初已在台中開出第一家「凱擘影城」，目前正在台北東、西區找尋合適地點開影城；旗下的凱擘影藝更打算從上游製片、中游發行片商到終端影城通路等，建立「影視一條龍」王國。
富邦在投資製片部分不陌生，之前已經試水溫的投資幾部知名國片，如《閨密》、《總鋪師》、《大稻埕》。
光碟片廠中環也正擴大對影視版圖投資，除了轉投資威秀影城，且全台開出13處據點外，也參與電影投資，還推出線上影音平台，開發網路劇，未來還打算建置「整合片場、影城、影迷體驗區的影視娛樂城」，一樣是一條龍佈局。
另綜合媒體報導，鴻海則是從科技面介入，最新的產品是打造4K機上盒，號稱追劇神器，早在2007年就在成立電影公司，還高調宣佈將投資百億開拍電影，但只拍了一部「白銀帝國」之後，就草草缺了後續；隨後則另成立三創文化園區，進入數位後端的銷售及通路，但重點還是回到科技主軸，以硬體切入市場。
宏達電從2015年初就連續吃進香港TVBS股權，目前已成單一最大股東，正式進入市場，再加上介入VR，版圖也在擴充當中。
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