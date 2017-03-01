重談自貿協定 墨西哥不接受關稅或配額

2017-03-01 05:36

〔中央社〕墨西哥外交部長維德加瑞今天說，在和美國重談北美自由貿易協定（NAFTA）時，墨西哥不會接受關稅或配額條件。這對美國總統川普設立貿易壁壘的提議構成最新的挑戰。

路透社報導，川普表示，北美自由貿易協定對美國是糟糕的交易，希望重新談判或加以撕毀。談判預期將於今年稍後展開。

維德加瑞（Luis Videgaray）在墨國參議院開議期間指出：「自由貿易協定就應該是自由貿易協定。墨西哥將不接受關稅、配額或對於自由貿易的限制。」