歐股小漲 投資人靜待川普演說
2017-03-01 02:52
〔中央社〕歐洲股市今天收盤小幅走升，投資人正靜候美國總統川普上任後對國會的首次演說。
倫敦FTSE 100指數漲10.44點或0.14%，收在7263.44點。
法蘭克福DAX 30指數漲11.74點或0.10%，收在11834.41點。
巴黎CAC 40指數漲13.40點或0.28%，收在4858.58點。
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