少主被起除 三星宣布廢除未來戰略室
2017-03-01 00:14
〔中央社〕數月來撼動南韓的貪腐醜聞有最新發展。檢方今天說，依賄賂和侵吞罪起訴三星集團少主李在鎔。三星則宣布，將廢除公司未來戰略室。對南韓財閥運作模式來說，此舉是重大改變。
48歲的李在鎔因捲入遭彈劾的總統朴槿惠貪腐醜聞案於2月17日被逮捕。
今天是南韓檢方對本案展開調查的最後一天。南韓特別檢察官辦公室說，已依行賄和侵吞罪名起訴科技財閥三星集團第三代領導人李在鎔及其他4名公司高層。
檢方還表示，起訴李在鎔的罪名包括承諾向與朴槿惠閨蜜和醜聞核心人物崔順實有關的公司和機構行賄，藉此鞏固在這個觸角從智慧型手機延伸至生物製藥龐大帝國的控制權。
三星集團執行副總裁Lee June告訴記者：「我們為引起的社會爭議和憂慮而致歉。」
李在鎔去年12月承諾，將廢除三星的未來戰略室。未來戰略室負責例如新業務投資等集團重大事務。政壇人士指責，未來戰略室是三星進行非法遊說的關鍵部門。
未來戰略室包括約200名從旗下子公司精挑細選而來的員工。未來戰略室並非法定部門，卻成為三星創立者李氏家族掌控大權的工具。
三星集團表示，三星電子及三星物產公司等各子公司的執行長和董事會，將擬定各自的未來路線。
南韓市場研究機構「財閥網」（Chaebul.com）負責人鄭淳燮（Chung Sun-sup，譯音）說：「三星完全廢除整個未來戰略室實在讓人驚訝，切斷集團子公司的聯結，就像拆解一支艦隊。」
「對於南韓財閥管理模式來說，這實在是一項重大改變。」
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