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大樂透摃龜、今彩539頭獎1注獨得！

2017-02-28  22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月28日）開獎的第106000021期大樂透，頭獎摃龜；第106000050期今彩539，頭獎開出一注，可獨得獎金800萬元，由高雄市左營區華夏路514號的「宏準彩券行」開出。

第106000021期大樂透中獎號碼為：「06、14、15、19、30、43；特別號：31」。頭獎、貳獎均摃龜；參獎共25注獲得，每注可得8萬1413元；肆獎共79注獲得，每注可得1萬7175元；伍獎共1654注獲得，每注可得2256元；陸獎共2435注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬5139注獲得，每注可得400元；普獎共3萬2497注獲得，每注可得400元。

第106000050期今彩539中獎號碼為「04、12、14、16、17」。頭獎開出1注，可獨得800萬元；貳獎共194注獲得，每注可得2萬元；參獎共6423注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬7114注獲得，每注可獲得50元。

第106000021期49樂合彩中獎號碼為「06、14、15、19、30、43」，四合3注中獎，每注可得獎金20萬；三合共130注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3025注中獎，每注可得1250元。

第106000050期39樂合彩中獎號碼為「04、12、14、16、17」，四合4注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共178注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4163注中獎，每注可得1125元。

第106000050期3星彩中獎號碼為「354」，正彩共47注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000050期4星彩中獎號碼為「1939」，正彩共6注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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