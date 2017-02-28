大樂透摃龜、今彩539頭獎1注獨得！
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月28日）開獎的第106000021期大樂透，頭獎摃龜；第106000050期今彩539，頭獎開出一注，可獨得獎金800萬元，由高雄市左營區華夏路514號的「宏準彩券行」開出。
第106000021期大樂透中獎號碼為：「06、14、15、19、30、43；特別號：31」。頭獎、貳獎均摃龜；參獎共25注獲得，每注可得8萬1413元；肆獎共79注獲得，每注可得1萬7175元；伍獎共1654注獲得，每注可得2256元；陸獎共2435注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬5139注獲得，每注可得400元；普獎共3萬2497注獲得，每注可得400元。
第106000050期今彩539中獎號碼為「04、12、14、16、17」。頭獎開出1注，可獨得800萬元；貳獎共194注獲得，每注可得2萬元；參獎共6423注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬7114注獲得，每注可獲得50元。
第106000021期49樂合彩中獎號碼為「06、14、15、19、30、43」，四合3注中獎，每注可得獎金20萬；三合共130注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3025注中獎，每注可得1250元。
第106000050期39樂合彩中獎號碼為「04、12、14、16、17」，四合4注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共178注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4163注中獎，每注可得1125元。
第106000050期3星彩中獎號碼為「354」，正彩共47注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000050期4星彩中獎號碼為「1939」，正彩共6注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 奧客插隊吃小籠包 鼎泰豐這樣處理他...
- 台日對抗賽Live》打擊群大爆發 中職聯隊3分勝日本
- 林宥嘉新手人夫 承諾今年辦婚宴
- 台人陳屍泰飯店泳池 駐泰代表處協助家屬處理後事
- 吊嘎女童母控社會：不尊重個體的壓迫
- （影音）歌后紀露霞拍攝紀錄片 為早年流行音樂留根
- 奧斯卡史上最糗 最佳影片頒錯啦
- 花蓮２月共4場爆禽況 撲殺近2萬隻鴨
- 日職》陽岱鋼大復活！ 狂轟4發全壘打（影音）
- 冷颼颼讓女兒穿吊嘎... 這名媽媽被找到了！
- 休傑克曼自拍吃臭豆腐 背後竟傳來「衝三小！」
- 唯美巴塞爾 預覽浪漫女錶
- NBA》左膝再傳不適 恩比德歸期未定
- （台中）周邊人行道禁菸 7校明起實施
- NBA》神經刀復原趕進度又迎來D.威廉斯 騎士雙喜臨門
- 人肉運毒 為25萬恐判無期
- 姚王被看衰難復合 這三對結局卻不一樣
- 高二生校園簽賭欠5萬 慘遭同學尖刀刺肛門
- 中職》陳江和關鍵安打 兄弟擊敗斗山熊
- 悼228失蹤父親 日男返基隆和平島追思
- 五木寬演歌自彈自唱 翁立友爽喊此生無憾
- 筌聖老家食品涉軟禁移工 民眾發起抵制
- 「肯塔基雙塔不敵大三元怪物」 魏少驚世紀錄
- 難看！川普的女人 坐這樣腿開滑手機
- 連假最後1天 北返最好提早上路
- 「摔壞的是金手機嗎？」 網友誠實回答獲大禮
- 洪秀柱、詹啟賢台南拜票 談228完全不同調
- 不科學V臉這樣來！ 趙薇曝光Angelababy「拍照顯瘦法」
- 經典賽》鋒教練「色」計打者 大有門道
- 連假收心操 郵稻荷蘭綠隧馬拉松228熱鬧開跑
- 社大海廢社淨灘 日大學師生來觀摩
- 吉普車強渡多納濁口溪 險滅頂
- （影音）32歲了還禁愛？ 小球透露原因是這個
- 金鋼狼大啖臭豆腐 老闆娘：他很客氣有去排隊
- MLB》洋基最貴野手低潮2年 坦言可能被打入冷宮
- 「大肆慶祝228」挨轟！ 必勝客回應了...
- 婚後新戲對打老公綜藝 具惠善「消失」滅收視戰火
- 台日對抗賽》王柏融夢想旅外 希望台日賽成跳板
- 分手不是因王心凌媽反對？ 雙方友人一致說是...
- 楊冪的這個習慣動作 遭酸「腦袋好像烏龜」
標題：大樂透摃龜、今彩539頭獎1注獨得！
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email