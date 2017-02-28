大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-02-28 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月28日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：06、14、15、19、30、43，特別號：31。

49樂合彩：06、14、15、19、30、43。

今彩539：04、12、14、16、17。

39樂合彩：04、12、14、16、17。

3星彩：354。

4星彩：1939。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。