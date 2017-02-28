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沒錢生產Model 3 特斯拉股價跌不停

2017-02-28  20:10

〔記者盧永山／台北報導〕特斯拉（Tesla）股價週一收盤再重挫4.2%至246.23美元，自該公司上週公布季報以來，股價已大跌11.2%，除因高盛調降該公司投資評等，投資人也擔心該公司沒有足夠的現金生產Model 3。

由於擔心今年特斯拉Model 3生產可能推延，加上預期該公司將售股以籌措17億美元，高盛分析師坦伯瑞諾（David Tamberrino）週一將該公司投評等由「中立」降為「賣出」。

即便出現拉回，從去年12月初以來，特斯拉股價仍上漲逾30%，今年以來則上漲14%。

在2015年2月創下歷史新高後，近年來特拉斯股價在180美元至280美元之間擺盪，坦伯瑞諾表示，該公司股價可能朝這個區間的底部下滑。

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  • 特斯拉（Tesla）股價週一收盤再重挫4.2%至246.23美元，自該公司上週公布季報以來，股價已大跌11.2%。（法新社）

    特斯拉（Tesla）股價週一收盤再重挫4.2%至246.23美元，自該公司上週公布季報以來，股價已大跌11.2%。（法新社）

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