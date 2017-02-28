高通頂級晶片S835 整合智慧手機及物聯網

2017-02-28 08:55

〔記者羅倩宜／台北報導〕晶片大廠高通（Qualcomm）和非蘋手機龍頭Sony強強結合，Sony昨（27日）發表的旗艦新機Xperia XZ Premium，搭載高通今年一月甫問市的頂級晶片S835。因採用10奈米製程，晶片尺寸比美元一角硬幣還小，運算速度每秒超越gigabits。S835不止用於手機，也已用在VR眼鏡，象徵高通一顆晶片整合智慧手機及物聯網的決心。

消費者買手機，晶片效能是評比重點，不過全球並沒有太多晶片廠可以選擇，一隻手就數得出來。包括美國蘋果和高通、台灣聯發科、中國華為及展訊；韓國三星過去曾自主開發，但後繼無力。

iPhone晶片由蘋果自主開發，效能沒話説；在非蘋陣營中，各品牌的旗艦機多採用高通晶片。去年高通在巴塞隆納MWC 2017（2017行動通訊世界大會）發表S820晶片後，被各家旗艦手機採用。今年初，高通在同一場地再度宣佈新款晶片S835。

高通表示，S835比上一代的S820家族，尺寸小了35％，功耗降低25％，讓智慧手機的運算更快、體積更小。昨Sony發表的Son旗艦新機Xperia XZ Premium，每秒傳輸速度達gigabits，是目前4G手機的4倍以上，並且能夠支援更頂級的照相功能和顯示技術，例如4K螢幕。

有趣的是，S835不只用於手機，更已用於其他裝置。今年一月份的美國CES消費電子展，智慧眼鏡廠ODG發表的新款VR/AR眼鏡R8及R9系列，就是搭載高通S835晶片。因運算速度快，可降低影像延遲，使用者更不易暈眩。

這代表什麼意義？晶片廠已邁向手機與物聯網的整合。 高通資深副總裁Raj Talluri表示「S835的開發，是為了支援智慧手機以外的新裝置，讓使用者有更多新體驗。」晶片效能增強，除了讓影音處理更快速，充電速度也提升，另外拍照規格破表，包括前鏡頭1600萬畫素、後鏡頭2300萬畫素。業界預料，S835不僅是未來一年各家旗艦手機的處理器，也將應用於更多物聯網裝置。