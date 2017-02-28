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正義國宅都更 建商話辛酸：背殺人罪名、填130億錢坑

龍聯建設董事長葉松年（右） 話當年辛酸。（資料照，記者姚岳宏攝）

2017-02-28  07:46

〔即時新聞／綜合報導〕位在台北市忠孝復興路口的正義國宅都更案，終於風光宣佈將在5月動，銀行團捧120億聯貸金援，但這當中，過了20年的整合，主導全案的龍麟建設（龍聯機構）董事長葉松年一肚子的辛酸，不止包括富邦、三圓及他自己共填進逾130億元錢坑，還背上殺人罪名，雖然被證明無罪，但辛酸無限。

正義國宅將改建成31層大樓，預定總銷400億元，將是全台都更指標案；即使還是主導整個都更案，但是，葉松年的持股卻已經慘遭稀釋，從先給富邦蔡家近半股權，後來又給三圓王光祥大部分股權；《上報》報導，葉松年宣稱這是「全世界最難搞！」的都更案。

葉松年說，他從1995年已介入整合，但是，國有土地、私有建物，175戶產權複雜，又加上各方勢力介入，逐戶談合作，價格一直往上跳升，他自己就燒了數十億元，後來一度介入的富邦蔡家燒掉近十億後，因為發生槍殺案而退出，引進三圓王光祥，同樣再燒數十億，單價也攀升到千萬元以上，真的變成黃金地。

正義國宅都更案在2009年發生槍擊案，住戶代表王克強在街頭被槍殺，檢方指控葉松年教唆外甥沈宗基行凶，並依殺人罪嫌起訴兩人；多年後，兩人因證據不足被判無罪，葉松年再喊冤，直說「不是我們幹的！」，還說，那時他早就給王克強2億多元，契約也談好了，若再殺他等於「拿石頭砸自己的腳」，不可能。

為正義國宅耗盡20年歲月，葉松年感慨又辛酸，但總算看到動工，覺得功德圓滿，直說可以退休了。

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  • 正義國宅都更後建築模型。（資料照，記者盧冠誠攝）

    正義國宅都更後建築模型。（資料照，記者盧冠誠攝）

  • 正義國宅都市更新啟動。（資料照，記者陳志曲攝）

    正義國宅都市更新啟動。（資料照，記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 三圓建設 正義國宅 葉松年 都更案 龍聯建設 龍麟建設
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