資生堂眼線筆出包 主動下架逾25萬支
2017-02-28 00:38
〔中央社〕日本化妝品大廠資生堂今天表示，所生產的1款眼線筆因塑膠材質的尖端部分有缺損的情況，主動下架25萬8000支。
資生堂主動下架的是商品名為「INTEGRATE killerwink gel liner」這款眼線筆當中，於去年2月至10月生產的黑色與茶色2種眼線筆的商品，總計25萬8000支。
資生堂表示，上個月中旬到本月中旬之間，收到3件客訴案，表示眼線筆的塑膠本體尖端部分有缺損的情況，使用者在畫眼線時，可能導致眼睛周邊受傷。
資生堂說，這款商品是在德國工廠製造的，在製造過程中，機器接觸到商品，導致商品破損。資生堂呼籲消費者不要使用上述期間所製造的這款眼線筆，並設洽詢窗口，接受消費者換取安全的商品。
資生堂發聲明說：「造成消費者極大的不安與困擾，深感抱歉。今後會更努力加強品質管理。」
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