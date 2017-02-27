美國若課關稅 墨西哥放話：退出NAFTA談判

2017-02-27 22:55

〔記者盧永山／台北報導〕墨西哥經濟部長瓜賈度（Ildefonso Guajardo）表示，若美國堅持對墨西哥進口的產品課徵關稅或實施配額，墨西哥將終止NAFTA（北美自由貿易協定）的重新談判。

瓜賈度指出：「他們只要說：『我們要對墨西哥進口的汽車課20%稅』，我就立刻退出談判桌。」但他強調，這不代表墨西哥想廢除NAFTA，而是拒絕討論美國總統川普一直主張的那種關稅，該國將對美國談判人員逐漸升高壓力，看看他們敢不敢取消這個已生效23年的協定。

川普多次重砲轟擊NAFTA不公平，已造成偏向墨西哥的「嚴重失衡」。去年墨西哥對美出口2940億美元，美國對墨西哥則出口2310億美元。

墨西哥官員先前表示，他們預期與美國的正式談判將從6月開始。瓜賈度表示，若談判失敗，不會造成絕對的危機。

若無NAFTA，墨西哥與美國的貿易將由世貿組織（WTO）規範，WTO的規則限制會員國對其他會員國課徵關稅，而墨西哥政治風險顧問公司Empra指出，墨西哥的平均關稅稅率約3%。瓜拿度指出，這樣的稅率將會使該國失掉一些競爭優勢，但還可以管控。

墨西哥披索貶值則能緩衝上述衝擊。過去2年，墨西哥披索兌美元已貶值25%，提高出口商的獲利。