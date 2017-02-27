中華電信搶先佈局5G 和諾基亞簽署5G MOU
〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信為加速5G及物聯網策略布局，在今年MWC攜手諾基亞通信，共同簽署5G MoU（Memorandum of Understanding）合作備忘錄，雙方將擴展各項5G技術之開發與應用，推動5G引領智慧生活。中華電信董事長鄭優表示，雙方將透過既有多項5G 創新實踐的合作基礎，進一步拓展5G技術、雲端、物聯網及電信網路自動化解決方案的研發與應用，並共享最新的3GPP（第三代合作夥伴計劃）和ITU（國際電信聯盟）5G技術設計概念、新產品發表、創新方案以及技術和頻譜相關計畫。
中華電信指出，未來更將和諾基亞合作研發邁向5G和物聯網世代的重要技術，包括打造5G虛擬化架構的行動邊緣運算（Mobile Edge Computing, MEC）及雲端無線接取網路（Cloud RAN）技術，減少基地台機房數量並降低整體耗能；投入窄頻物聯網（Narrowband Internet of Things, NB-IoT）實驗，該技術專為支援物聯網裝置所制訂，比傳統LTE網路覆蓋範圍更強，能夠追蹤位於室內角落深處及鄉村偏遠地區的裝置。
此外，在邁向5G網路的演進過程，需透過網路功能虛擬化，賦予網路滿足多元通信需求時所需的靈活性，此次備忘錄內容涵蓋網路功能虛擬化技術實驗，將為中華電信打造5G核心架構預作準備。
為掌握5G技術的趨勢及發展，中華電信除已參與國際5G標準制定，並於2015年加入由不同國家的電信業者合組的「新世代行動網路聯盟」（Next Generation Mobile Networks Alliance） 組織，積極投入5G技術、創新應用的研發，此外，與諾基亞也建立多項5G創新實驗的成功模式，相信此次雙方合作，將對中華電信擴展5G行動通信發展將帶來許多助益，促使中華電信在未來5G和物聯網產業生態體系中位居重要地位，並帶動台灣行動通信產業與全球接軌。
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標題：中華電信搶先佈局5G 和諾基亞簽署5G MOU
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