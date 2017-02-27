| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

2/27重要財經新聞一覽

2017-02-27  09:36

自由時報財經︰川普明國會演說 美股不安

美國總統川普在競選期間表示，將透過增加支出、大幅減稅和鬆綁監管措施來提振美國經濟，使得美股主要指數創下歷史新高。但川普的經濟計畫迄今並無具體內容，部分投資人擔心，川普週二將在國會發表首場演說，若他公布的經濟計畫內容依舊空洞無物，可能使美股的漲勢中斷。

相關新聞請見：

川普明國會演說 美股不安

蘋果日報財經︰MWC開展 雙鏡頭人工智慧當道

全球行動通訊大會（MWC）登場，宏達電（2498）雙主力並進，宣布玻璃新機U系列首度在歐洲亮相，虛擬實境（VR）開發者大會將移師台北，校園招募更將起跑。至於今年宏達電旗艦款傳出4月將報到，除硬體容量有看頭外，新感測觸控和支援行動VR也是亮點。而MWC展前手機新品LG G6、華為P10則在雙鏡頭應用火併，預告今年雙鏡頭和人工智慧趨勢當道。

工商時報財經︰川普效應退燒 金價趁勢高啼

美國財政部長穆欽（Steven Mnuchin）近日透露，川普（Donald Trump）提出的通膨及貿易政策恐難在今年見效，再加上歐洲大選極右派勢力崛起，使投資人急忙轉向黃金避險，激勵近期金價創下去年11月川普當選以來最高點。

中國時報財經︰熱錢湧進 台灣房市再現曙光

財訊社長謝金河14日假台中市進行專題演講時指出，台商陸續撤出大陸，國內已出現保值性買盤，如購置北部豪宅，熱錢明顯湧入台灣房市，為不景氣注入曙光。

星島日報財經︰中證監加快新股上市 引「活水」增市場信心

面對內地新股上市審批緩慢，準新股大排長龍的問題，中證監主席劉士余昨天表示，高質量的上市公司，必然吸引增量資金，帶來流動性及投資價值，令全社會信心增強。因此要順應資本市場需求，新股上市會提速，以疏導上市排隊時間過長的「堰塞湖」。中證監將繼續嚴打「資本大鱷」，他告誡大鱷收手，他說：「金錢的誘惑是巨大的。在資本市場上，天使和魔鬼只有一念之差，金融家和資本大鱷只有半步之遙。」

廣告
  • 川普週二將在國會發表首場演說，若他公布的經濟計畫內容依舊空洞無物，可能使美股的漲勢中斷。（法新社）

    川普週二將在國會發表首場演說，若他公布的經濟計畫內容依舊空洞無物，可能使美股的漲勢中斷。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
暖呼呼✧芋頭排骨湯
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：2/27重要財經新聞一覽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.