2/27重要財經新聞一覽

2017-02-27 09:36

自由時報財經︰川普明國會演說 美股不安

美國總統川普在競選期間表示，將透過增加支出、大幅減稅和鬆綁監管措施來提振美國經濟，使得美股主要指數創下歷史新高。但川普的經濟計畫迄今並無具體內容，部分投資人擔心，川普週二將在國會發表首場演說，若他公布的經濟計畫內容依舊空洞無物，可能使美股的漲勢中斷。

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蘋果日報財經︰MWC開展 雙鏡頭人工智慧當道

全球行動通訊大會（MWC）登場，宏達電（2498）雙主力並進，宣布玻璃新機U系列首度在歐洲亮相，虛擬實境（VR）開發者大會將移師台北，校園招募更將起跑。至於今年宏達電旗艦款傳出4月將報到，除硬體容量有看頭外，新感測觸控和支援行動VR也是亮點。而MWC展前手機新品LG G6、華為P10則在雙鏡頭應用火併，預告今年雙鏡頭和人工智慧趨勢當道。

工商時報財經︰川普效應退燒 金價趁勢高啼

美國財政部長穆欽（Steven Mnuchin）近日透露，川普（Donald Trump）提出的通膨及貿易政策恐難在今年見效，再加上歐洲大選極右派勢力崛起，使投資人急忙轉向黃金避險，激勵近期金價創下去年11月川普當選以來最高點。

中國時報財經︰熱錢湧進 台灣房市再現曙光

財訊社長謝金河14日假台中市進行專題演講時指出，台商陸續撤出大陸，國內已出現保值性買盤，如購置北部豪宅，熱錢明顯湧入台灣房市，為不景氣注入曙光。

星島日報財經︰中證監加快新股上市 引「活水」增市場信心

面對內地新股上市審批緩慢，準新股大排長龍的問題，中證監主席劉士余昨天表示，高質量的上市公司，必然吸引增量資金，帶來流動性及投資價值，令全社會信心增強。因此要順應資本市場需求，新股上市會提速，以疏導上市排隊時間過長的「堰塞湖」。中證監將繼續嚴打「資本大鱷」，他告誡大鱷收手，他說：「金錢的誘惑是巨大的。在資本市場上，天使和魔鬼只有一念之差，金融家和資本大鱷只有半步之遙。」