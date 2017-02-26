看好台灣 MAZDA斥資打造亞洲最大銷售據點

加碼投資台灣市場，台灣馬自達（MAZDA）將砸2億元在台北市內湖打造亞洲（中國之外）最大的旗艦展示中心，占地3000多坪，預計6月開幕，今年年銷量將達1.9萬目標。（記者楊雅民攝）

2017-02-26 19:22

〔記者楊雅民／台北報導〕加碼投資台灣市場，台灣馬自達（MAZDA）將砸2億元在台北市內湖打造亞洲（中國之外）最大的旗艦展示中心，占地3000多坪，預計6月開幕，今年年銷量將達1.9萬目標。

受惠於哈日風，台灣馬自達轉型為純進口車品牌後，去年年銷量異軍突起，攻上2萬3710輛，年增12.7%，並吃下整體車市5.4%市占率。

台灣馬自達行銷部部長賴信宏表示，台灣馬自達今年將持續升級經銷據點，全台40銷售據點已完成12個據點改裝，今年預計再改裝15~17個據點，預計2019年全台40個據點將全部完成改裝。

同時將強化售後服務，今年少了MAZDA 5車款，且All new MAZDA CX-5運動休旅車預計6月才會開始交車，台灣馬自達也訂下較保守的年銷量目標為1.9萬輛，較去年同期將少掉近2成。

賴信宏並指出，由於汽車汰舊換新補貼政策遞減效果，且台灣整體汽車市場相對保守，該品牌也預估今年整體車市目標為42萬輛（不含重車）。