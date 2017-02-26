受國際油價減產影響 明天起汽柴油漲0.1元
2017-02-26 12:15
國際油價受減產成效影響呈現小漲，因此中油、台塑宣布，本週汽柴油每公升調漲0.1元。資料照，記者劉婉君攝）
〔記者林筑涵／台北報導〕國際油價受減產成效影響呈現小漲，因此中油、台塑宣布，本週汽柴油每公升調漲0.1元。
中油表示，本週油價雖因美國原油產量回升，但在石油輸出國組織（OPEC）釋放可能延長減產協議執行期間等因素影響下，致使國際油價微幅上漲。因此依據浮動油價公式計算，自週一零時起，92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.6元。
同時，台塑化與中油調幅相同，週一凌晨一時起，92無鉛汽油每公升24.8元、95汽油每公升26.3元、98汽油每公升28.6元、高級柴油每公升22.3元。
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