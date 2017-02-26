2/26重要財經新聞一覽

2017-02-26 10:13

自由時報財經︰睦鄰惹議？中油雇員招考傳舞弊重考

中油去年十月底進行雇用人員甄選，去年底放榜並於本月初陸續報到，卻傳出舞弊事件。爆料者指出春節後中油將高雄區六十多名考生集合載往高雄總廠重考筆試，而十多位高分考生，同考題重考後卻只獲低分；中油表示，目前已收到舉報，內部正在了解中，調查結果尚未出爐前，不便對外說明。

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睦鄰惹議？中油雇員招考傳舞弊重考

蘋果日報財經︰股神巴菲特啃蘋果 已海削500億！

美國波克夏公司（BERKSHIRE HATHAWAY）公司董事長巴菲特（Warren Buffett），昨晚發表一年一度給波克夏股東的公開信，其中揭露2016年買進蘋果股票的總股數與總成本，截至2016年12月31日，波克夏公司去年總共買進6124萬2652股的蘋果股票，總成本為67.47億美元，換算出來的蘋果股票買進平均價為110.17美元。若以前天蘋果收盤價136.66美元計算，自從波克夏公司買進蘋果股票至今，這批持股的價值已經大增16.22億美元（約500億元台幣）。

工商時報財經︰美股就是狂 3指數再攻頂

美股3大指數上周五再創新猷，道瓊工業指數連續11個交易日改寫收盤新高，寫下30年來最長紀錄。由於川普內閣先前暗示執行川普的經濟成長計畫可能需要更多的時間，以致美國股市3大指數上周五盤中大多在盤下震盪，不過尾盤大幅反彈，帶動3大指數再創新高紀錄。道瓊工業指數上周五收盤微升0.05％，報20,821.76點；標普500指數上揚0.15％以2,367.34點作收；那斯達克綜合指數上升0.17％收5,845.31點。三大指數同步升抵歷史新高水準，標普指數更是連續第5周上漲。

中國時報財經：購屋小心「破產社區」！管理費繳到欲哭無淚

專家提醒，民眾若購買華廈、社區大樓等產品 ，一定要了解社區公共基金有多少、有沒有修繕計畫、住戶繳交管理費等情形，萬一買到「破產社區」，恐怕會讓住戶繳管理費繳到崩潰。景文物業管理機構董事長郭紀子談話指出，民國84年前因為法令不周嚴，社區經常發生管理基金遭濫用或盜用的狀況，因此，民眾購買這類型屋齡的社區，要特別留意公共基金是否足夠。

星島日報財經：避險意欲升溫 金價連漲四周

美元偏軟，加上法國大選臨近、地緣政治問題，以及聯儲局加息步伐未明等，市場避險情緒上升，推動金價上周五造好。紐約期金收市報每盎司1258.3美元，升6.9美元，升幅0.55%。全周計，金價累升1.6%，連續第四周上升。