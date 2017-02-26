2/26重要財經新聞一覽
自由時報財經︰睦鄰惹議？中油雇員招考傳舞弊重考
中油去年十月底進行雇用人員甄選，去年底放榜並於本月初陸續報到，卻傳出舞弊事件。爆料者指出春節後中油將高雄區六十多名考生集合載往高雄總廠重考筆試，而十多位高分考生，同考題重考後卻只獲低分；中油表示，目前已收到舉報，內部正在了解中，調查結果尚未出爐前，不便對外說明。
相關新聞請見：
蘋果日報財經︰股神巴菲特啃蘋果 已海削500億！
美國波克夏公司（BERKSHIRE HATHAWAY）公司董事長巴菲特（Warren Buffett），昨晚發表一年一度給波克夏股東的公開信，其中揭露2016年買進蘋果股票的總股數與總成本，截至2016年12月31日，波克夏公司去年總共買進6124萬2652股的蘋果股票，總成本為67.47億美元，換算出來的蘋果股票買進平均價為110.17美元。若以前天蘋果收盤價136.66美元計算，自從波克夏公司買進蘋果股票至今，這批持股的價值已經大增16.22億美元（約500億元台幣）。
工商時報財經︰美股就是狂 3指數再攻頂
美股3大指數上周五再創新猷，道瓊工業指數連續11個交易日改寫收盤新高，寫下30年來最長紀錄。由於川普內閣先前暗示執行川普的經濟成長計畫可能需要更多的時間，以致美國股市3大指數上周五盤中大多在盤下震盪，不過尾盤大幅反彈，帶動3大指數再創新高紀錄。道瓊工業指數上周五收盤微升0.05％，報20,821.76點；標普500指數上揚0.15％以2,367.34點作收；那斯達克綜合指數上升0.17％收5,845.31點。三大指數同步升抵歷史新高水準，標普指數更是連續第5周上漲。
中國時報財經：購屋小心「破產社區」！管理費繳到欲哭無淚
專家提醒，民眾若購買華廈、社區大樓等產品 ，一定要了解社區公共基金有多少、有沒有修繕計畫、住戶繳交管理費等情形，萬一買到「破產社區」，恐怕會讓住戶繳管理費繳到崩潰。景文物業管理機構董事長郭紀子談話指出，民國84年前因為法令不周嚴，社區經常發生管理基金遭濫用或盜用的狀況，因此，民眾購買這類型屋齡的社區，要特別留意公共基金是否足夠。
星島日報財經：避險意欲升溫 金價連漲四周
美元偏軟，加上法國大選臨近、地緣政治問題，以及聯儲局加息步伐未明等，市場避險情緒上升，推動金價上周五造好。紐約期金收市報每盎司1258.3美元，升6.9美元，升幅0.55%。全周計，金價累升1.6%，連續第四周上升。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- 政權交接混水摸魚？傳吳敦義愛將搬逾億赴柬被急卡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT slows transitional justice: Koo
- 本田菁英賽》潘政琮第三回合沒打好暫並列32 佛勒躍居領先
- 《自由廣場》無感 無歷史感
- 北宜直鐵影響環境？ 宜大教授：雪隧開通翡翠水質變好
- 郝稱中正紀念堂228將遇襲 號召「用群眾力量制止」
- 《凱撒獎》克隆尼領獎狂放閃 對孕妻喊︰我很愛你
- 海德堡汽車衝撞行人事件 1死2傷
- 別以為磨蹭沒事！ 情侶隔著褲子做愛竟搞出人命...
- 全球首富不是比爾蓋茲？ 傳「他」擁有6.2兆
- 黃大煒唱到濕身 笑喊像游泳
- 西門町商家不養小奇雞 北市府另找場所安置
- 小天超正新女伴身分曝光 「臉紅妹」是長榮空姐
- 追討黨產 顧立雄：涉兩岸因素更恐怖
- 合歡山下冰霰了 武嶺到松雪樓路面濕滑
- 西非國家奇特風俗 打老婆被視為「愛的表現」
- 1個天婦羅要價200元？ 老闆：真材實料
- 假租屋 真詐財 科技新貴也上當
- 焦點評論》客製化優勢 我軍品外銷空間無限
- 【回聲谷】 失去的與存在的
- 面對中國火箭軍威脅 台灣飛彈軍3/1啟動
- 挺同遭嗆「同志下地獄」釋昭慧自爆被恐嚇！
- 徐國勇：行政院不可能恢復人二室
- 防再誤挖水管 10污水下水道暫停施工
- 竹市併排停車嚴重 機車鑽縫好危險
- 許孟哲為撇情傷 擔任冰球講評傲秀專業
- 娛樂大亨復合奏效 正宮：一直當他是家裡人
- 中正紀念堂轉型 國民黨：民進黨政府去蔣化
- 中正紀念堂改成立法院？張景森提構想…
- 北韓外交官涉金正男案 大馬祭最後通牒
- 【愛讀書】 《翻動書頁的聲音》
- 新北工廠火警 6樓竄黑煙幸已撲滅
- 〈生活停看聽〉補湯 濃濃傳承味兒
- 經典賽》南韓終結者吳昇桓 熱身賽首戰挨2轟
- 巴航超載7人站走廊 登機證手寫也過關
- 傳吳敦義、郝龍斌談整合... 黨主席之戰誰會退出？
- NBA》湖人今年無補強 意在2018裸簽頂級球星？
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 02/26 各報重點新聞一覽
標題：2/26重要財經新聞一覽
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email