85度C反攻星巴克老家 開幕當天估賺進60萬

台灣本土品牌85度C反攻星巴克老家西雅圖，開設直營店互相較勁。（圖擷自推特）

2017-02-26 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕台灣本土品牌85度C於美國時間2月24日上午，在西雅圖塔克維拉（Tukwila）開設全美第26家直營店，由於西雅圖是星巴克的發跡地，同時85度C門市僅距離星巴克創始店20分鐘車程左右，可見較勁意味濃厚。西雅圖85度C開幕後，立即吸引大批人潮嘗鮮，預計首日營業額將達到2萬美元（約新台幣61萬6000元）。

綜合媒體報導，85度C在美國的策略就是以麵包帶動咖啡銷售，西雅圖塔克維拉分店店長亞歷山大（Matthew Alexander）表示，店內販售了每日現烤的麵包，而且北歐芋頭麵包、芒果蛋糕和海岩咖啡都是具有獨特性的產品，是其他咖啡業者所沒有的，這些都是85度C的優勢所在。

塔克維拉分店在開幕之前，於2月14日就已經開始試賣，每天都進帳1萬6000美元左右（約新台幣50萬元），因此85度C營運總監伍雲龍信心滿滿，相信首月營業額可達到60萬美元（約新台幣1848萬元）。