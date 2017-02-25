大福彩、今彩539開獎囉！
2017-02-25 21:02
〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月25日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號公布：
大福彩：01、07、10、19、27、31、33，特別號35。
今彩539：07、14、17、24、38 。
39樂合彩：07、14、17、24、38 。
3星彩：869。
4星彩：3528。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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