大福彩、今彩539開獎囉！

2017-02-25 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月25日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號公布：

大福彩：01、07、10、19、27、31、33，特別號35。

今彩539：07、14、17、24、38 。

39樂合彩：07、14、17、24、38 。

3星彩：869。

4星彩：3528。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」