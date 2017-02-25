油價調漲！ 台塑化下週一起汽、柴油漲0.1元

2017-02-25 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕台塑化今下午指出油價將於下週一（27日）凌晨1時開始調漲，汽、柴油批售價格均調漲0.1元/公升。

台塑化指出，因石油輸出國組織（OPEC）產油國減產達成率高於預期，加上美國公佈的原油庫存增幅少於預期等因素影響，導致本週國際油價震盪上漲。