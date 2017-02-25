2/25重要財經新聞一覽

2017-02-25 09:24

自由時報財經︰憂美中貿易戰 台商忙買「保險」

財經媒體CNBC報導，如果美國川普政府和中國掀起貿易戰，台灣因經濟嚴重依賴對中國和美國的出口，恐成為最大輸家；台灣企業避免淪為貿易戰下犧牲品，已著手應對或「買保險」，電子業如鴻海、和碩、廣達都宣布將在美大力投資或擴廠，服飾業如宏遠興業在美國北卡羅萊納州工廠預計三月啟動生產，紡織業大廠儒鴻已撤出中國，並考慮美國生產。

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蘋果日報財經︰全球鋼市熱 中鋼盤價大漲6.9％

漲不停！繼首季內銷盤價每公噸大漲2265元後，龍頭廠中鋼（2002）昨開出第2季內銷鋼品，每公噸續漲1396元，平均漲幅6.9%。外界認為，中鋼此次僅適度反映國際行情，尚未充分反映成本，後續仍有調漲空間。

工商時報財經︰15檔三線長紅股 續攻

台股本周呈現狹幅震盪並小幅拉回，周線翻黑終結連2紅，不過從月線來看，2月僅開盤18天指數卻大漲3％，已連3月收紅，顯示市場仍看好後市。根據統計，包括華通、旺宏、中租-KY等15檔強勢股周、月K線齊揚，均線呈多頭排列，且法人持續加持，可望在連假買盤回歸後，3月續航上攻。

中國時報財經︰勞退新制分紅 每人近5000元

勞工小確幸！勞動部勞保局昨公布新制勞退基金運用收益，總計去年收益達515.4億元，收益率為3.23％，預計平均每戶可分紅4772元，今年分配金額最高者更獨領80.6萬元，令人羨慕。

星島日報財經︰盈利遜預期 渣打倫敦股價曾挫逾5%

渣打集團（2888）去年除稅前溢利錄得4.09億美元（折算為31.9億港元），雖然扭虧為盈，但遠遜市場預期，主要因第4季度見紅，蠶食了首3季逾半盈利，加上連續第二年不派末期息，渣打股價於倫敦開市即插，最多曾跌5.4%，低見710.3便士，折合69.25港元，較香港收市價跌3.9港元。至於今年能否恢復派股息，渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正表示，不排除任何的可能性。