2/25重要財經新聞一覽
2017-02-25 09:24
自由時報財經︰憂美中貿易戰 台商忙買「保險」
財經媒體CNBC報導，如果美國川普政府和中國掀起貿易戰，台灣因經濟嚴重依賴對中國和美國的出口，恐成為最大輸家；台灣企業避免淪為貿易戰下犧牲品，已著手應對或「買保險」，電子業如鴻海、和碩、廣達都宣布將在美大力投資或擴廠，服飾業如宏遠興業在美國北卡羅萊納州工廠預計三月啟動生產，紡織業大廠儒鴻已撤出中國，並考慮美國生產。
相關新聞請見：憂美中貿易戰 台商忙買「保險」
蘋果日報財經︰全球鋼市熱 中鋼盤價大漲6.9％
漲不停！繼首季內銷盤價每公噸大漲2265元後，龍頭廠中鋼（2002）昨開出第2季內銷鋼品，每公噸續漲1396元，平均漲幅6.9%。外界認為，中鋼此次僅適度反映國際行情，尚未充分反映成本，後續仍有調漲空間。
工商時報財經︰15檔三線長紅股 續攻
台股本周呈現狹幅震盪並小幅拉回，周線翻黑終結連2紅，不過從月線來看，2月僅開盤18天指數卻大漲3％，已連3月收紅，顯示市場仍看好後市。根據統計，包括華通、旺宏、中租-KY等15檔強勢股周、月K線齊揚，均線呈多頭排列，且法人持續加持，可望在連假買盤回歸後，3月續航上攻。
中國時報財經︰勞退新制分紅 每人近5000元
勞工小確幸！勞動部勞保局昨公布新制勞退基金運用收益，總計去年收益達515.4億元，收益率為3.23％，預計平均每戶可分紅4772元，今年分配金額最高者更獨領80.6萬元，令人羨慕。
星島日報財經︰盈利遜預期 渣打倫敦股價曾挫逾5%
渣打集團（2888）去年除稅前溢利錄得4.09億美元（折算為31.9億港元），雖然扭虧為盈，但遠遜市場預期，主要因第4季度見紅，蠶食了首3季逾半盈利，加上連續第二年不派末期息，渣打股價於倫敦開市即插，最多曾跌5.4%，低見710.3便士，折合69.25港元，較香港收市價跌3.9港元。至於今年能否恢復派股息，渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正表示，不排除任何的可能性。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- 邵昕轉戰餐飲業慘賠300萬 娶妻後賣麵月賺100K
- MLB》春訓開幕戰 洋基彪形菜鳥轟到月球（影音）
- MLB》17歲二刀流高中生超夯 權威雜誌：比大谷還強
- 台北港貨櫃裝卸量 首度超越基隆港
- 淫檢備壯陽藥 嫖妓超過30次
- 蔥油餅列三星鄉餅 拚年產值億元
- 自由廣場》學習歷程檔案不能這樣用
- 釧兒台南首演 觀眾感動飆淚
- 連假首日北部清晨下探10度 4縣市大雨特報！
- 美航艦高調演訓 F/A-18升空還標記在南海
- 台中1晚連3起 蔣銅像遭塗紅漆
- 武神轟過田中 抗日最難忘
- 自由談》沒有信賴，何來保護？
- NBA》沒趕上集合時間 老鷹施洛德遭禁賽一場
- 神戶寒風中移訓╱台灣「宋江」陣 明首度實戰
- 自由廣場》司改議題再精簡
- 新歡現身？阮經天曖昧帶D奶臉紅妹吃火鍋
- 7成實薪沒4萬 薪情苦悶
- NBA》林書豪今年首出賽！隊友開心、教練滿意（影音）
- 學者：救國團隸屬變化 與蔣經國職務異動有關
- 網友10大國民老婆排行 子瑜第6她奪冠！
- 桃園》拉拉山輕旅行 免當趕路「操」人
- 自由廣場》翁啟惠「浩劫」 有賴司改檢討
- 《台中連假垃圾收運》28日定時定點 其餘照舊
- 布達佩斯女網賽》暌違2年 謝淑薇雙打爭冠
- 【異色童話館】長髮姑娘
- 《奧斯卡預測》最佳影片「拉拉鍊」賭勝「月光下」 丹佐硬尬凱西搶影帝
- 台日對抗賽》中職情蒐多用心？「鄉長」貼這張圖秒懂
- 江奕勳入圍LVMH設計師獎成台灣第1人 鄉民道歉了！
- 新制勞退發紅包 140萬人帳戶多萬元
- 宜蘭櫻桃鴨、雲林鵝爆禽病 饕客注意
- 台南人愛閱讀 借書全國第二
- NBA Live》林書豪復出首戰飆三分 籃網緊追金塊
- 敍利亞2起自殺炸彈攻擊釀68死 IS坦承犯案
- 最低溫不在清晨、深夜？ 吳德榮解釋原因
- 岡山地區小黃未按表收費 今年開罰14件
- 安倍妻當門神？ 涉低價買國有地建校
- 蘆竹錦興里水環境巡守隊 獲全國特優
- ＶＸ比沙林毒氣強百倍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2/25重要財經新聞一覽
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分