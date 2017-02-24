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委託書肉搏戰 台紙：以超商禮券徵求屬違法

2017-02-24  23:05

〔記者李靚慧／台北報導〕台紙經營權之爭，已演變成「水潤嫩澤護唇膏雙入組」激戰「全家超商50元禮券」大戲。台紙晚間公告，若以超商禮券或現金徵求委託書即屬違法，歡迎小股東檢舉，將可獲得檢舉獎金。

台紙將於3月13日舉行由監察人陳如舜召集的股東臨時會，近日已正式進入委託書徵求階段，今日台紙董事長簡鴻文在平面媒體刊登「給小股東的公開信」，除了質疑13日股東臨時會的正當性，也呼籲小股東支持，杜絕家族壟斷，認明由董事長決定的「全家超商50元禮券」紀念品，勿收取其他物品。

台紙晚間發布重大訊息，除再次強調陳如舜召開股東臨時會的正當性外，也重申此次股東臨時會「唯一合法」的紀念品，是由召集人決定、並經由106年2月12日重訊公告的「水潤嫩澤護唇膏雙入組」。

台紙重訊指出，若有任何其他徵求人以全家超商禮券等其他紀念品，甚至以現金為對價徵求委託書，就是違法，呼籲股東依「檢舉違法使用公開發行公司股東會委託書案件獎勵辦法」提出檢舉，將有檢舉獎金。

根據「檢舉違法使用公開發行公司股東會委託書案件獎勵辦法」規定，若檢舉案件經處新臺幣240萬元以上罰鍰，每件核發檢舉人獎金新臺幣12萬元。

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  • 台紙委託書徵求肉搏戰，成為「水潤嫩澤護唇膏雙入組」大戰「全家超商50元禮券」，圖為台紙「水潤嫩澤護唇膏雙入組」。（台紙提供）

    台紙委託書徵求肉搏戰，成為「水潤嫩澤護唇膏雙入組」大戰「全家超商50元禮券」，圖為台紙「水潤嫩澤護唇膏雙入組」。（台紙提供）

  • 台紙「水潤嫩澤護唇膏雙入組」。（台紙提供）

    台紙「水潤嫩澤護唇膏雙入組」。（台紙提供）

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相關關鍵字： 台紙 委託書 現金 經營權 超商禮券
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