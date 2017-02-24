全日空增持樂桃股份 納為子公司
2017-02-24 22:52
日本全日空（ANA）控股增持廉價航空公司樂桃航空股份。圖為旅客行經樂桃報到櫃台。（路透）
〔編譯王惠慧／綜合報導〕日本全日空（ANA）控股公司週五舉行記者會宣布，將斥資304億日圓（約81億台幣），將增持廉價航空公司（LCC）樂桃航空約28%股份，納為旗下子公司，意圖使樂桃與全日空旗下香草航空合作，加快未來航線擴大的速度。
根據日本《朝日新聞》報導，全日空控股計劃收購半官方基金「日本產業革新機構」，以及香港投資公司所持的部分樂桃股權，將全日空所持股權占比從目前的38.7%，增加至67%。
全日空控股社長片野坂真哉表示，「希望將樂桃納入全日空，以深化雙方合作來擴大收益」。
樂桃航空目前擁有18架小型飛機，以關西機場為中心，營運14條國內線及13條國際航線，未來計畫陸續購入13架飛機，擴大路線版圖。
全日空旗下尚有全資子公司香草航空，報導指出，全日空此舉可能是希望透過加強樂桃與香草航空的合作，提高旅客的便利性。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 支持拆光老蔣銅像？投票結果讓議員直呼恐怖
- 打古趕攤抗日！今改叫恰恰中職隊長
- 性侵爛醉女乘客 Uber司機判7年4月
- 又濕又冷！明北部低溫下探10度 各地局部短暫雨
- 台電用中國空拍機 輸配電網恐遭掌握
- 雙黃線貼的像狗皮膏藥 網酸：其實是酒駕專用道
- 新竹棒球場重建 中職開幕連21場安打「鯊魚」力挺
- 《中英對照讀新聞》American pandas have culture shock in China 美國貓熊在中國有文化衝擊
- 有圖未必有真相！ 警察查搶案 花2小時解開車牌之謎
- 8女控性侵 秦偉：無奈但不能說
- 這素質令人憂心！ 警察開紅單 名字3字錯2字
- 今開聽證會 救國團嗆太倉促 黨產會：僅調查一環
- 經典4鬥士 病後大丈夫》火球男元鐘玄 抗癌東山再起
- 休耕政策不定 一期稻農挫咧等
- 自由廣場》免費打雜實習生
- 3.1一階限水 新北26萬戶受影響
- 六月愛女賣萌還不夠 「撩人坐姿」電暈網友
- 「狂牛病過很久了」美準駐華大使要向中國推銷美牛
- 67歲婦詐76歲嬤 2人都是受害者
- 網購筆電 女大生被騙整年生活費
- 勇士返榮耀 健康拚季後
- 海協副會長鄭立中 遭撤職
- 台大解聘郭明良、張正琪2教授 楊泮池未受懲處
- 防疫不鬆懈 林全︰未來幾週是關鍵
- 桃園跨新北 兩線快速公車今上路
- 《木柵》農會選舉涉賄 張隆吉認罪交保
- 2017日內瓦錶展專輯22：方圓錶盤時間藝術1
- 8點檔指腹為腦 醫生酸是滿腦大便的FU
- 三星上將梨遭寒害 爭取現金救助
- 特展開幕 主題曲「228民主頌」明首演
- 自由廣場》核廢料拆穿核電神話
- 大谷走定了 入札金拿來蓋球場
- 劉奕兒遭襲擊 街頭飆速狂奔
- 季節限定秘境 霧台雲豹之湯美翻了
- 陳鎮湘批不聽話 黨團︰聽民意
- 圓山飯店白紙黑字給優惠 藍綠議員很「感冒」
- 騎士保龍頭 傷兵成變數
- 《謠言終結站》正露丸會致癌？ 食藥署︰沒證據
- 自由談》李逸洋陳庚金與八百壯士
- 今天越晚越冷 下探10度
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：全日空增持樂桃股份 納為子公司
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分