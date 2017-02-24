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全日空增持樂桃股份 納為子公司

日本全日空（ANA）控股增持廉價航空公司樂桃航空股份。圖為旅客行經樂桃報到櫃台。（路透）

2017-02-24  22:52

〔編譯王惠慧／綜合報導〕日本全日空（ANA）控股公司週五舉行記者會宣布，將斥資304億日圓（約81億台幣），將增持廉價航空公司（LCC）樂桃航空約28%股份，納為旗下子公司，意圖使樂桃與全日空旗下香草航空合作，加快未來航線擴大的速度。

根據日本《朝日新聞》報導，全日空控股計劃收購半官方基金「日本產業革新機構」，以及香港投資公司所持的部分樂桃股權，將全日空所持股權占比從目前的38.7%，增加至67%。

全日空控股社長片野坂真哉表示，「希望將樂桃納入全日空，以深化雙方合作來擴大收益」。

樂桃航空目前擁有18架小型飛機，以關西機場為中心，營運14條國內線及13條國際航線，未來計畫陸續購入13架飛機，擴大路線版圖。

全日空旗下尚有全資子公司香草航空，報導指出，全日空此舉可能是希望透過加強樂桃與香草航空的合作，提高旅客的便利性。

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