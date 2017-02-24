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大樂透、今彩539頭獎 均摃龜！

2017-02-24  22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月24日）開獎的第106000020期大樂透，頭獎摃龜；第106000047期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000020期大樂透中獎號碼為：「12、16、35、38、41、47；特別號：01」。頭獎、貳獎均摃龜；參獎共46注獲得，每注可得3萬7119元；肆獎共76注獲得，每注可得1萬4978元；伍獎共1805注獲得，每注可得1734元；陸獎共2312注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬4244注獲得，每注可得400元；普獎共3萬178注獲得，每注可得400元。

第106000047期今彩539中獎號碼為「06、28、31、33、35」。頭獎摃龜；貳獎共162注獲得，每注可得2萬元；參獎共5742注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬5190注獲得，每注可獲得50元。

第106000020期49樂合彩中獎號碼為「12、16、35、38、41、47」，四合5注中獎，每注可得獎金20萬；三合共165注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4425注中獎，每注可得1250元。

第106000047期39樂合彩中獎號碼為「06、28、31、33、35」，四合6注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共159注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5750注中獎，每注可得1125元。

第106000047期3星彩中獎號碼為「275」，正彩共32注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000047期4星彩中獎號碼為「0519」，正彩共15注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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標題：大樂透、今彩539頭獎 均摃龜！


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