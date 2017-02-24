大樂透、今彩539 開獎囉！
2017-02-24 20:59
〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月24日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：12、16、35、38、41、47，特別號：01。
49樂合彩：12、16、35、38、41、47。
今彩539：06、28、31、33、35。
39樂合彩：06、28、31、33、35。
3星彩：275。
4星彩：0519。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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