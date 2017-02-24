大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-02-24 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月24日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：12、16、35、38、41、47，特別號：01。

49樂合彩：12、16、35、38、41、47。

今彩539：06、28、31、33、35。

39樂合彩：06、28、31、33、35。

3星彩：275。

4星彩：0519。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。