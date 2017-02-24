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金管會要求本國銀行 6個月設立資安專責單位

2017-02-24  20:35

〔記者陳梅英／台北報導〕金管會今日邀請本國銀行討論設置資安專責單位，會中達成共識，踩循序漸進原則，本國銀行需於6個月內設置資安專責單位及相關層級的專責主管，未來並將逐步將資安專責單位提升至獨立專責部門，以維護執行資安業務獨立性。

隨資通訊科技發展及各銀行陸續推動數位化金融環境，引進金融科技（Fintech）為未來發展趨勢，銀行面臨的資安風險亦逐漸提高，為使銀行之資訊安全防護與時俱進，金管會今日邀集全體本國銀行總經理召開「研商本國銀行設置資訊安全專責單位及主管暨相關資訊安全事宜」會議，就本國銀行設置資安專責單位及專責主管之議題進行討論。

與會銀行均於會中分享其資安業務之組織架構、辦理情形及未來規劃，經充分交換意見後，達成二項共識：

一、 採循序漸進原則，本國銀行依銀行規模、業務複雜度及營運風險等，於6個月內設置資安專責單位及相當層級之專責主管，且配置適足人力及資源，以有效執行銀行之資安計畫及資安防護等工作，並於未來逐步將資安專責單位提升至獨立專責部門，以維持其執行資安業務之獨立性。

二、 為因應金融科技之發展，銀行公會持續配合資安現況適時修正相關資安自律規範，以供金融機構遵循。

金管會表示，本次會議也就金管會對資訊安全之規範及要求進行說明，請各銀行強化資安文化、遵循相關資安規範，並落實辦理資安防護應變計畫及通報機制。未來金管會亦將金融業之資安措施列為金融檢查重點，以加強金融機構之資訊安全。

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  • 金管會邀集各家銀行業者，要求本國銀行需於6個月內設置資安專責單位及相關層級的專責主管，未來並將逐步將資安專責單位提升至獨立專責部門。（圖擷自金管會官網）

    金管會邀集各家銀行業者，要求本國銀行需於6個月內設置資安專責單位及相關層級的專責主管，未來並將逐步將資安專責單位提升至獨立專責部門。（圖擷自金管會官網）

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