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智付寶電子錢包今上線 斥資2000萬促銷
2017-02-24 17:31
〔記者張慧雯／台北報導〕在第三方支付業者陸續宣布開業後，智冠集團旗下智付寶《Pay2Go電子錢包》今（24）日也宣布正式上線，智冠集團董事長王俊博與智付寶總經理鍾興博為宣示力拼電子支付產業的決心，斥資2000萬元祭出為期3個月的促銷活動。
王俊博表示，智冠集團過去以營運MyCard整合性儲值點數平台深耕遊戲產業，擁有營運電子支付的市場優勢，包括500萬MyCard平台會員、多年網路平台營運行銷經驗與技術實力、掌握逾8000家實體商店的通路資源及轉投資威肯金融「威力付」的商店整合智慧終端設備。
鍾興博指出，智冠集團秉持過去長久以來對企業客戶與個人消費者間的經營基礎與營運根基，選擇跨入電子支付產業，以Pay2Go電子支付品牌延伸網路應用服務觸角，銜接各個面向的民生消費需求，也預計於第2季正式將《Pay2Go電子錢包》推廣於實體商店，快速佈點線下實體O2O消費市場。第一階段目標為10萬會員、上千家特約商店。
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