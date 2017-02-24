| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 財經

央行3/23召開首季理監事會議 估利率連3凍

2017-02-24  16:47

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行今天宣布，將於3月23日召開首季理監事會議，市場預期，代表政策利率的重貼現率，連續3季維持1.375％不變的機率高。

央行去年第三季理監事會議，決議維持重貼現率為1.375％，終結先前連續4季降息半碼（0.125個百分點）的降息循環，去年第四季為連續2季維持利率不變。

廣告
  • 圖為去年央行總裁彭淮南主持央行理監事會後記者會。（資料照，記者陳志曲攝）

    圖為去年央行總裁彭淮南主持央行理監事會後記者會。（資料照，記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 央行 重貼現率
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：央行3/23召開首季理監事會議 估利率連3凍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.