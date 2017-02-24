央行3/23召開首季理監事會議 估利率連3凍

2017-02-24 16:47

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行今天宣布，將於3月23日召開首季理監事會議，市場預期，代表政策利率的重貼現率，連續3季維持1.375％不變的機率高。

央行去年第三季理監事會議，決議維持重貼現率為1.375％，終結先前連續4季降息半碼（0.125個百分點）的降息循環，去年第四季為連續2季維持利率不變。