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央行3/23召開首季理監事會議 估利率連3凍
2017-02-24 16:47
〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行今天宣布，將於3月23日召開首季理監事會議，市場預期，代表政策利率的重貼現率，連續3季維持1.375％不變的機率高。
央行去年第三季理監事會議，決議維持重貼現率為1.375％，終結先前連續4季降息半碼（0.125個百分點）的降息循環，去年第四季為連續2季維持利率不變。
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