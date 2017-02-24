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新台幣連4升 創21個月新高
2017-02-24 16:09
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天持續走揚，終場升值9.5分，以30.65元兌1美元作收，匯價連4升並創21個月新高，台北外匯經紀公司成交量為7.99億美元。
累計本週新台幣共升值1.46角，升幅為0.48％；展望下週，外匯交易員表示，新台幣近期受到外資匯入、韓元彈升帶動，表現相對強勢，預料短線維持易升難貶格局機率高。
新台幣今以30.700元開出，最高30.650元、最低30.735元，終場收30.650元。
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