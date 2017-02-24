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三大法人賣超15億 外資賣超16億

台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣15.84億元。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-02-24  15:07

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣15.84億元。

外資今天賣超16.16億元，投信賣超2.58億元，自營商買超2.9億元。三大法人合計賣超15.84億元。

台股今天跌18.84點，收在9750.47點，成交值新台幣896.91億元。

 

106年02月24日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,303,691,180 1,149,325,790 154,365,390
自營商（避險） 2,931,973,650 2,795,978,097 135,995,553
投信 661,951,380 920,458,030 -258,506,650
外資及陸資 25,053,851,472 26,669,714,984 -1,615,863,512
合計 29,951,467,682 31,535,476,901 -1,584,009,219

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