三大法人賣超15億 外資賣超16億
2017-02-24 15:07
台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣15.84億元。（資料照，記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣15.84億元。
外資今天賣超16.16億元，投信賣超2.58億元，自營商買超2.9億元。三大法人合計賣超15.84億元。
台股今天跌18.84點，收在9750.47點，成交值新台幣896.91億元。
|106年02月24日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,303,691,180
|1,149,325,790
|154,365,390
|自營商（避險）
|2,931,973,650
|2,795,978,097
|135,995,553
|投信
|661,951,380
|920,458,030
|-258,506,650
|外資及陸資
|25,053,851,472
|26,669,714,984
|-1,615,863,512
|合計
|29,951,467,682
|31,535,476,901
|-1,584,009,219
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