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漢平去年營收與獲利雙創新高 今年第1季有壓力

2017-02-24  13:57

〔記者陳柔蓁／台北報導〕受惠數位音樂趨勢令DJ硬體進入門檻降低、黑膠唱片興起，世界級專業音訊產品ODM製造商漢平（2488），去年營收與獲利雙創歷史新高、優於市場預期，去年全年營收32.41億元，年增34.9％；自結毛利率27％、股東權益報酬率高達23.56％、每股盈餘5.46元。展望未來，由於去年基期較高、匯率升值，法人認為第一季表現有壓力。

漢平的產品分為專業DJ產品（DJ混音器、唱盤、控制器等）與消費型唱盤（全自動唱盤、直曲馬達唱盤、高解析數位輸出唱盤）兩大類。漢平自2009年起專攻DJ專業產品，搭上近來DJ熱潮，唱盤以電動馬達驅動、高度平衡處理，也不較傳統的皮帶容易磨損，控制器則內建混音器，不需要再搭配一台筆電或隨身攜帶很多黑膠唱片，讓DJ手發揮空間更大。

黑膠唱片興起，根據市調機構尼爾森的數據，流行音樂以黑膠唱片錄製的佔比，每年複合成長率有2％，消費型唱盤的新品部分，開發全自動唱盤，唱頭自行歸位，不會刮傷黑膠唱盤、唱針也不會損壞。直驅馬達唱盤設計難度高，讓黑膠唱盤穩定播放音樂。高解析數位輸出唱盤裝置，則能將黑膠唱盤的類比音訊轉成數位，避免刮傷黑膠唱盤。

漢平音訊產品營收持續成長，高毛利的唱盤類產品佔營收比重提高至六成以上。主要客戶涵蓋Denon、Pioneer、Sony等日、韓、美等大廠。以地區銷售別看來，美國佔大宗，因此全年拉貨旺季落在第三季。

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  • 世界級專業音訊產品ODM製造商漢平（2488），去年營收與獲利雙創歷史新高、優於市場預期，股價表現不俗。（翻攝自雅虎股市）

    世界級專業音訊產品ODM製造商漢平（2488），去年營收與獲利雙創歷史新高、優於市場預期，股價表現不俗。（翻攝自雅虎股市）

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