美律擬配現金股利9.5元 股價衝高
2017-02-24 13:43
〔記者陳柔蓁／台北報導〕 美律昨日盤後公布擬配現金股利9.5元，以昨日收盤價計，現金殖利率高達6.8%，今日股價開高走高，最高來到147.5元。
對未來展望，美律將呈現季季高的情況。美律財務副總黃朝豐表示，今年成長力道在揚聲器，第一季是全年營運谷底，但是淡季不淡，娛樂用耳罩式耳機客戶新品多在第二、三季推出，又逢為年底耶誕假期備貨、美系客戶揚聲模組出貨，因此二、三季逐漸走強，第四季來到營運高峰。
美律持續進行供應鏈整合，以擴大世界音訊市場市佔率。與中國連接器廠立訊合作再深化。美律繼將蘇州美特51％股權讓售予立訊後，美律（上海）與美律（惠州）各51%股權出售給中國立訊子公司東莞立訊。台灣部分，則參與上游連接器與模具業者康控-KY（4943）私募案。
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