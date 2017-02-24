止跌反彈 下週油價每公升估漲1角

本週油價止跌反彈，預估下週國內汽柴油每公升將上漲1角。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-24 13:41

〔記者黃佩君／台北報導〕減產協議落實影響，本週油價止跌反彈，預估下週國內汽柴油每公升將上漲1角。

石油輸出國家組織（OPEC）減產協議落實，加上美國原油庫存上週增加的幅度小於預期，創下2015年7月以來最高，本週國際油價呈多頭走勢，外界評估仍有續漲可能。

而油價指標7D3B週均價從上週每桶54.33美元來到54.95美元，依中油浮動油價公式計算，下週國內汽柴油每公升將上漲0.1元。

若漲幅如預期，92無鉛汽油每公升將漲為24.9元、95無鉛汽油26.4元、98無鉛汽油28.4元、超級柴油22.6元。實際調幅仍依中油週日公佈為準。