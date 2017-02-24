「帝寶」三拍停拍 原因是要排除租約

底價較一拍打64折的「帝寶」E棟13樓，原本預計3月15日執行三拍，不過，卻在今日緊急公告停拍。 （記者徐義平攝）

2017-02-24 12:45

〔記者徐義平／台北報導〕底價較一拍打64折的「帝寶」E棟13樓，原本預計3月15日執行三拍，不過，卻在今日緊急公告停拍。寬頻房訊指出，停拍原因是債權銀行申請租賃合約排除，倘若後續能夠順利排除，也讓該法拍戶標脫的機率露出一道曙光。

根據司法院法拍屋公告，該戶「帝寶」法拍戶坪數約131.32坪（包括1個車位，約19坪），若車位每個行情400萬元，拆算每坪底價約188.54萬元，已經跌破2010年的法拍價格，業者推估該法拍底價應該已經創金融海嘯以來該豪宅新低。

寬頻房訊指出，該戶公告的三拍時間僅過一週，便有債權銀行因為三拍底價過低，即便該戶順利拍定，恐面臨無法拿回完整債權金額，因此，向台北地院申請租賃合約排除。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該豪宅法拍戶最大的不確定因素就是租約，也是導致二拍每坪底價約236萬元，已經低於歷年實價揭露仍流標作收的主因，倘若最終結果能夠順利排除租約，推測該法拍戶標脫的機率會大增。

寬頻房訊補充，該法拍戶前2次拍賣流標，除了價格因素外，該案帶有租約是影響投標人意願的主因。債權人不願見到拍賣受此因素影響一再流標，導致債權受損，因而向法院申請租賃契約排除。

未來排除租約後若重新拍賣，該戶會由不點交變為點交，至於價格方面則應該會維持原本3拍公告的底價2億1884萬，雖然債權人在拍賣內容變更後也可請法院重新鑑價，但一般來說影響不大，拍賣底價頂多提升約一成左右，維持現有拍賣底價反而更容易吸引投資方出手。