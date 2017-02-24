去年Q4北市豪宅價跌約8％ 為全球倒數第三

2017-02-24 11:56

〔記者徐義平／台北報導〕去年第四季北市豪宅價格跌幅收斂，擺脫全球墊底格局。根據國際房產顧問發布的2016年第4季「全球豪宅指數」，全球39個主要城市中，北市跌幅約8%，相較前季的8.9%，略為收斂，跌幅僅小於莫斯科的11.2%、東京的8.8%，排名倒數第三。

萊坊發表的2016年第四季「全球豪宅指數」，主要根據各國官方統計或央行發表的房價數據，追蹤官方認定或成交總價前5%的豪宅價格表現。截至去年底，全球39個主要城市的豪宅價格年增4%，較上季3.8%微幅成長，其中25個城市上漲，12個城市跌價，2個城市維持平盤。

整體而言，2016上半年全球豪宅表現優於下半年，上半年漲2.8%，但下半年因多國打房加劇，年增幅縮減至1.2%。去年第四季台北市豪宅市場受惠於中國肥咖條款使台商資金回流，豪宅市場買氣出現，但台北市豪宅年跌8%，倒數第3，較第三季吊車尾，進步兩個名次。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，去年第四季豪宅市場部分社區交易熱絡，主要是因建商、屋主讓利去庫存，再加上台北市豪宅稅有調降趨勢，自住買方逐漸回籠，因此第四季豪宅市場漸展生機，目前為止，實價登錄光是「松江1號院」、「鈞藏」、「敦南樞苑」等豪宅就都出現多戶的成交記錄，出現價跌量回溫的態勢。

至於，中國在去年下半年針對一二線城市大動作打房，但一線城市的豪宅漲勢依然像熊熊烈火，第四季全球豪宅年漲幅的前三名皆由中國一線城市一手打包，包括上海豪宅價格漲幅約27.4%、北京漲幅約26.8%、廣州漲幅約26.6%，年漲幅直逼三成，萊坊國際住宅部主管Kate Everett-Allen表示，儘管中國政府持續打房，二線城市房價已冷卻，但一線城市因家庭所得增加及受壓抑的供給市場，雙雙導致房價持續高漲。

另豪宅漲幅前段班還包括多倫多、溫哥華、雪梨及墨爾本，年漲幅分別約15.1%、14.5%、9.3%、8.8%，四大城市因為市場處於低利率環境，利於海外投資客，以及高GDP帶動景氣，進而推升整體交易量，但因房市降溫措施而壓制房價成長，第四季年漲幅較上季減緩，溫哥華更從上季冠軍寶座跌落至第6名。

海外投資熱區澳洲、北美是影響全球豪宅價格的關鍵主力。雖然強勢美元降低海外投資的購買力，造成紐約豪宅成交價、量成長趨緩，但川普新政大力推動財政刺激、管制鬆綁及基礎建設投資的帶動下，預計2017年美國豪宅增值潛力強。而即將在3月啟動脫歐的英國，萊坊英國總部的11月豪宅成交件數比2014、2015年同期還成長。

反觀莫斯科受到低油價、弱勢貨幣的影響，豪宅價格漲幅吊車尾，年跌一成有餘。東京則因存貨持續增加，供過於求一如預期的擴大價格破壞，價跌8.8%，排名倒數第二。