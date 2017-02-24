春節連假＋淡季效應 1月製造業氣候測驗點轉為下滑

台經院今日發佈1月產業營業氣候測驗點，製造業1月營業氣候測驗點終止連3個月上揚態勢轉為下滑，服務業及營造業連2個月上升。（台經院提供）

2017-02-24 10:57

〔記者陳梅英／台北報導〕台經院今日發布1月產業營業氣候測驗點分析，製造業1月營業氣候測驗點終止連3個月上揚態勢轉為下滑，但服務業及營造業連2個月上升，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，製造業主要是受到春節連假工作天數減少，出口年增率放緩，加上產業進入淡季，並非一例一休上路的緣故。

台經院指出，近期美國製造業景氣持續成長、歐元區就業市場改善、中國進出口成長率回升，顯示國際景氣復甦。但國內部分，受到春節連假工作天數減少影響，我國1月進出口年增率成長放緩，加上產業需求進入淡季，影響製造業廠商對當月景氣看法，不過資本設備進口及外銷訂單仍維持正成長表現，廠商對未來半年的展望看好比重增加。

根據台經院的調查，1月認為景氣好的製造業廠商比率為19.2％，較去年12月減少7.9個百分點，認為當月景氣壞的比率為28.7％，月增10.5個百分點。

整體製造業廠商對未來半年景氣看法樂觀，1月看好景氣廠商達36.2％，月增13個百分點，其中，運輸業廠商受一例一休人事成本增加、原物料成本擴張較為看壞前景，但進一步分析一例一休人事成本增幅還不到原物料影響價格因素的一半。

台經院指出，1月製造業營業氣候測驗點為100.04點，較去年12月減少1.39點，服務業因餐旅業看好前景，營業氣候測驗點達91.44點，較去年12月增加2.17點。

營造業因政府規劃前瞻性基礎建設而稍微獲提振，未來不排除以增列特別預算方式來支應資金之籌措。而不動產業方面，2017年1月六都建物買賣移轉件數月減率雖為負數，但年增率因基期偏低而高達37.5％，後續329檔期能否展現應有傳統旺季效應，將是近期觀察重點。1月營造業營業氣候測驗點為87.64點，較去年12月增加1.3點。