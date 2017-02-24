2/24重要財經新聞一覽
自由時報財經︰產創條例翻修 國營事業研發費年增百億
為扶植新創產業等發展，行政院大翻修「產業創新條例」，包括獎勵天使投資人、有限合夥採穿透課稅、產學合作股票適用緩課稅等鼓勵新創條文外，另將強制台電、中油等國營事業提高研發支出，預計可年增百億元；至於閒置工業用地公告後強制買回，因爭議較大，本次並未列入修法。
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蘋果日報財經︰甩開英特爾三星 台積7奈米本季試產
台積電（2330）昨舉行供應鏈管理論壇，台積電共同執行長劉德音對供應商指出，台積電對於摩爾定律的延續相當樂觀，預期今年台積電資本支出100億美元，研發費用成長15%，而在先進製程方面，10奈米製程預計下半年加速放量，7奈米本季底試產、明年量產，5奈米今年初步進入研發準備並預計2019年上半年試產。
工商時報財經︰勞檢出動橫掃15大行業
「蝶戀花」翻車事件，促使勞動部卯起勁來啟動專案勞檢！勞動部長林美珠昨（23）日表示，勞動部鎖定高工時、易過勞等15大行業列入今年專案勞檢行業，對象包括金融保險、客運、汽車貨運、醫療院所、物流等1,400家企業。今年還新增航空、鐵道等2項工時過長行業，但勞動部強調此與一例一休的勞檢無關。
中國時報財經︰推20萬戶社宅出租 加速都更
為落實居住正義、建立永續都市，內政部將設「國家住宅及都市更新中心」，透過專業法人組織，解決目前政府推動住宅及都更政策時，人力不足、資源缺乏困境。
經濟日報財經︰日拚經濟 啟動超值星期五
日本從24日開始推行「超值星期五」（Premium Friday）運動，讓上班族能提前度周末。南韓政府也打算在產官界擴大採取彈性工時措施，讓員工能在周五提早下班，並鼓勵企業每月指定一個周五為「家庭日」。兩國最新舉措的目標都是要刺激內需、提振消費。
星島日報財經︰誤傳社保基金入市 港股回穩微跌收場
美股走勢持續強勁，港股卻背道而馳，一度跌155點，昨日突然傳出內地社保基金入市，外電引述國泰君安國際主席兼行政總裁閻峰稱，中國的全國社會保障基金已經開始投資於香港股票，加上大摩調高恒指預測，令港股跌勢於午後收窄，恒指收市跌87點，報24114點。然而這個卻只是「美麗的誤會」，昨晚國泰君安已發出通告澄清，該集團和閻峰並無就此發表過相關言論。亦有分析認為，如社保基金入市，昨日港股成交應不止800億元。
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