台股開盤下跌11.64點 報9757.67點
2017-02-24 09:03
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤下跌11.64點，跌幅0.12％，報9757.67點，成交金額為12.57億元。
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