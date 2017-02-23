藝人辛龍中1.2億元樂透 台彩總經理這樣說...

2017-02-23 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕藝人吳宗憲日前在《綜藝大熱門》節目上爆料，稱辛龍在2年前買樂透中了2億元，引發外界關注，媒體報導，辛龍中獎金額其實是1.2億元，他受訪時低調表示「謝謝大家關心」。台彩則表示，基於職責所在，無法證實辛龍是否為億元獎金得主。

《蘋果日報》報導，辛龍受訪時表示是和劉真的婚禮後才中獎，是自己選號，獎金他有分享給劉真，並存起來當作女兒的教育基金，也有捐出來做善事。他甚至直言，中獎後，很多超過10年沒聯絡的朋友都跑來相認了，錢很快就要花光了。

台彩總經理黃志宜表示，基於職責，無法透露辛龍是否有中獎。他表示，過去的億元得主，獎金大多是拿來理財規劃、公益捐款，或是包紅包給彩券行。